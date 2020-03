Maria Domenica Castellone (M5S); “I numeri diffusi da De Luca sono smentiti dai dati della Protezione civile”

“I numeri diffusi da De Luca sono smentiti dai dati della Protezione civile. La modalità di comunicazione del governatore della Campania, oltre a diffondere preoccupazione nei nostri cittadini, non trova alcuna reale corrispondenza. A De Luca sarebbe bastato confrontarsi con gli uffici della Protezione civile regionale, che ogni mattina condividono informazioni ed esigenze con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Le notizie vere gli avrebbero evitato di speculare, con lo “zero” urlato sulle sue pagine social. Dai dati aggiornati al 24 marzo risulta infatti che in Campania siano state consegnate 93mila DPI FFP2/FFP3 e 198mila mascherine chirurgiche.

Riguardo ai ventilatori sempre i dati della protezione civile indicano che al 24 Marzo sono arrivati in Campania 15 ventilatori, di cui 5 per terapia intensiva, 8 da trasporto e 2 domiciliari. A queste attrezzature si aggiungeranno quelle acquistate da Consip in arrivo tra pochi giorni”. Lo dichiara, in una nota, la senatrice campana del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Sanità, Maria Domenica Castellone.

“E’ ben noto – prosegue – quanto il nostro Governo si stia impegnando in questi giorni per soddisfare le esigenze di tutte le regioni e che già questa settimana, grazie al ministro Di Maio, stiano già arrivando i primi importanti carichi di mascherine e ventilatori. Sono questi i numeri e le iniziative che vanno comunicati ai nostri cittadini. Un’informazione fuorviante rischia di destabilizzare ulteriormente una regione che ha bisogno di sapere che c’è un’unica grande squadra al lavoro per venir fuori a testa alta dalla più grande emergenza dal dopoguerra ad oggi”.