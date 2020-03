Andrea Scanzi: “Io che sottovalutavo il virus? Lo facevano anche Burioni e…”

La verità é che nessuno oggi potrebbe attaccarmi, perché tutti (o quasi) a febbraio dicevano e pensavano quelle cose. A partire da Salvini (il 27 febbraio, due giorni dopo il mio video), e il fatto che ora gli ultrà Salviniani mi insultino con toni da minorati eunuchi dimostra che per essere salviniani non serve essere idioti, ma per essere ultrà salviniani è proprio un requisito basilare.

Non possono attaccarmi (e infatti non lo fanno) Sala, Zingaretti, Gori, Zaia, Fontana, Meloni, Gismondo, Carofiglio, Crepet, Cacciari, Galli, Trump, Johnson (ops), Macron. Eccetera eccetera eccetera. Non può farlo nessuno, o quasi, perché ci siamo cascati tutti.

Soprattutto: fare polemiche sulla sottovalutazione (di tutti), oggi, a che serve? Immagino solo a vendicarsi di un avversario. Beati coloro che, di questi tempi, trovano la voglia di impegnarsi in simili attività malamente masturbatorie. Confesso però di essere sollevato: se gli attacchi arrivano dall’uomo che dice cose giuste solo quando lo imita Marcoré (gasparri), l’ape regina che non ce l’ha fatta (tal sardone), lo sciacallo démodé pettinato coi petardi che insultava Nadia Toffa perché parlava di cancro (filippofacci) e l’omofobo quasi-squadrista che definiva i meno abbienti “stock di poveri” (pelattin), direi che mi è andata bene. Anzi benissimo. Se gli attacchi arrivano da gente così, mi viene quasi voglia di rivalutare quel mio video del 25 febbraio, così pieno di speranze frustrate (purtroppo) e cazzate inaudite (innegabilmente). Vorrà dire che, con certi giuggioloni di quarta fila, d’ora in poi sarò ancora più duro. Per capire il clima di febbraio, vi faccio risentire cosa dicevano all’epoca il ministro della Salute (peraltro bravo) Speranza e Burioni. Sì: Burioni. Quello che oggi dicono: “eh, lui sì che aveva previsto tutto!”. Ma col cazzo, ragazzi. Proprio no. Guardate il video. E poi su Twitter: “Preoccupatevi più del meteorite che del virus”. Io ho creduto a esperti così, come immagino tutti. E ho fatto male. I primi a non capirci nulla sono stati proprio loro. I primi a sbagliare sono stati proprio gli esperti. PURTROPPO abbiamo sbagliato quasi tutti. Io di sicuro. E mi spiace tanto che sia accaduto: non per le critiche ricevute (stica), ma perché un incubo così era difficile da immaginare. Così come da vivere.