Dont worry, è solo un’influenza

(Tommaso Merlo) – Il coronavirus non risparmia il premier britannico Boris Johnson e nemmeno il suo ministro della salute. A conferma dell’ottima strategia preventiva seguita fino ad ora dall’Inghilterra. Ieri tutti a tracannare birra al pub, oggi tutti a casa con l’influenza. Perché di questo ha detto che si trattava, il biondo. Di un’influenza stagionale contro cui bisognava sviluppare un’immunità di gregge. Come no. Nell’attesa del lieto evento migliaia di persone hanno iniziato a crepare e così Boris Johnson ha compiuto una delle retromarce politiche più penose della storia inglese. Il triste destino di tutti i sovranisti in quest’era pestifera. Saputo del contagio al numero 10 di Downing Street, a Westminster si è scatenato il panico e un fragoroso mormorio tra i corridoi. Più che altro imprecazioni e scongiuri. Pare infatti che Boris Johnson sia un anglosassone atipico, di quelli irruenti ed alquanto maneschi col vizio di dare la mano anche a cani e gatti. Potrebbe così aver infettato intere classi dirigenti in tutto il Regno Unito. Regina Madre compresa. Subito è scattato un rigoroso tracciamento dei contatti del premier, ma pare che abbia incontrato la Sovrana almeno due settimane orsono. Dalle finestre di Buckingham Palace si è intravisto qualcuno fare il segno dell’ombrello. Di questo passo va a finire che la vecchia li sotterra tutti. Quanto alle circostanze del contagio, non è servito scomodare Scotland Yard. Pare infatti che la pista più accreditata l’abbia indicata lo stesso primo ministro. In una delle prime conferenze stampa – quando ancora Boris Johnson snobbava la pandemia – si vantò di aver appena visitato un ospedale ed aver stretto le mani a tutti nonostante quello che raccomandavano quei fessi d’oltremanica. La rete non perdona. Erano giorni in cui Boris teneva duro. Per non frenare la Brexit e i profitti della borsa londinese. Boris si limitava alle raccomandazioni e nel frattempo i suoi cittadini gli facevano il dito medio e dai supermercati si portavano via anche gli scaffali e la mobilia mentre i figli se li tenevano a casa da scuola alla faccia sua. Acqua passata. Boris si è ammalato e i social sono roventi. Molti sudditi di Sua Maestà sono imbufaliti perché il premier ha ottenuto il tampone in tempi record e prima del personale medico in prima linea. C’é chi ringrazia la legge del karma. Chi accende un cero per Xi Jinping e tutti i suoi tecnici di laboratorio. Chi lo accusa di fare come gli italiani e d’inventarsi sta balla del virus per lazzaronare. Chi auspica un distanziamento sociale talebano e perfino perenne. Ma c’è anche chi gli ha espresso solidarietà e auguri di pronta guarigione. Tra i primi a farlo, il presidente brasiliano Bolzonaro, il suo compare sovranista che è tra gli ultimi ad arrendersi al virus. Gli ha detto di non preoccuparsi che è solo poco più di un raffreddore e di continuare a godersi la vita come nulla fosse. Ma Boris ha fatto sapere che lavorerà da casa e si laverà di frequente le mani. Pare infatti che non riesca ad abituarsi all’idea di perdere i suoi cari.

