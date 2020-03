Eurocrac: i prossimi camion di cadaveri vanno inviati ai paesi del nord Europa

(Luca Telese – tpi.it) – Eurocrac. Il Consiglio europeo si chiude nel peggiore dei modi, e senza nessun accordo. Mentre tutto il mondo pompa denaro nelle economie malate, i paesi del nord Europa continuano a insistere nella loro linea folle: chiedere, cioè, il commissariamento di chi è costretto a ricorrere ad un aiuto economico per affrontare la crisi provocata dal virus.

Il presidente del Consiglio italiano risponde picche alla proposta di mediazione, sulle cosiddette – ridicolo eufemismo – “condizionalità”. Giuseppe Conte chiude così il suo intervento: “Quei meccanismi, quelli che portarono la trojka in Grecia, non servono”. Ancora il premier: “Voglio dirlo chiaro: non disturbatevi, ve lo potete tenere, perché l’Italia non ne ha bisogno”.

Difficile trovare in Italia qualcuno – compresi Giorgia Meloni e Matteo Salvini – che su questo punto possano non essere d’accordo. Dietro questi paesi, come sappiamo c’è la Germania. Poi ci sono gli austriaci, gli olandesi, i loro alleati baltici, tutti sordi, in queste ore a qualsiasi ragione, e a qualsiasi ragionamento solidale. Se ne fregano degli appelli di Mario Draghi. Pensano di poter dettare legge ad un Europa contro Madrid, Roma e Parigi. I prossimi camion di cadaveri vanno inviati a loro.