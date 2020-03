La lettera di una lettrice: “Situazione lombarda tremenda”

Buongiorno, vi scrivo per segnalare questa situazione:

vi faccio un rapido riassunto: mio padre, 77 anni, a casa dai primi di marzo con febbre alta e tosse, non è stato gestito dal medico di base (Dottoressa Venuti di Calcinato) che non era neppure reperibile telefonicamente!!! Dopo più di due settimane, esasperati dalla situazione e vedendo che si aggravava, abbiamo provato a chiamare i numeri regionali e il 112 che ci dicevano che doveva avere una crisi respiratoria; ma io impiegavo quasi due ora a prendere la linea con il 112 e non avevo voglia di vedermi morire mio padre senza fare nulla: perché , diciamocelo, se viene una crisi respiratoria e l’ambulanza impiega ore ad arrivare quando arriva il pz è deceduto ormai. Così l’ho preso e l’ho scaricato davanti al pronto soccorso di Desenzano, dove hanno trovato una polmonite bilaterale interstiziale; ha fatto due tamponi risultati dubbi, dimesso dopo una settimana. Ritornato in pronto soccorso per difficoltà respiratoria ed esito di versamento interstiziale, rispedito a casa perché non avevano posto. Rimandato al medico di base che dovrebbe monitorarlo con il saturimetro, ma che non si riesce a rintracciare visto che è sempre la stessa Dottoressa Venuti di Calcinato. Alla faccia di quanto dice Gallera in conferenza stampa, noi sul territorio non vediamo nulla da certi medici di base e passata la bufera ci aspettiamo anche che vengano presi provvedimenti seri nei confronti di queste persone, visto che alla ASST sanno benissimo chi sono e chi non da risposte adeguate ai pz: ci si sente rispondere “eh ma lo sappiamo signora, la Dottoressa Venuti è così…”.

Continuiamo: Io stessa ho febbre e tosse dalla seconda settimana di marzo, ma non ho effettuato nessun tampone, così mio marito che lavora in banca non può chiedere neppure il certificato medico per la quarantena e a che titolo ci isoliamo?? Da infermiera glielo dico, ma da moglie ovviamente non vengo ascoltata, visto che nessuno di noi ha fatto il tampone e di ufficiale non abbiamo nulla….ma non è questo il punto, tanto sono ampiamente passati i 15 giorni. Ma io mi chiedo e vi chiedo quanti sono i casi di persone in queste situazioni, gente che è malata senza aver fatto il tampone i cui famigliari escono e vanno al lavoro a far la spesa…. E’ così che si pensa di arginare il contagio?

Ne ho mille di casi da raccontare: igienista dentale di Gavardo, da due settimane tosse e febbre, nessun tampone effettuato e nessun paziente avvisato e controllato….forse c’è un motivo se ancora l’ospedale di Gavardo straborda! E non è solo questo dannato virus ma è l’ottusità dei protocolli che non funzionano.

Ho letto un articolo di una donna siciliana con il padre che ha febbre alta e tosse, la signora è scandalizzata perché non hanno fatto il tampone…e noi dall’alto dell’eccellenza sanitaria lombarda cosa dovremmo dire?? Siamo abbandonati, abbandonati da un mese e da bravi cittadini ce ne stiamo in silenzio o quasi a sopportare queste assurdità.

Non si argina nulla in questo modo, o meglio si abbassano solo le percentuali ma il virus continua a circolare e tutti gli sforzi di restrizioni verranno vanificati da una nuova ondata di contagi.

Ve lo stanno dicendo tutti in tutte le lingue, se non si fanno i tamponi per individuare gli asintomatici non è più finita; ma in Lombardia siamo al paradosso: qui non si fanno i tamponi neppure ai sintomatici: ma cosa state facendo?? Perché nelle altre regioni Italiane vengono effettuati per arginare i contagi? Che intervenga il governo allora a tutelare la popolazione lombarda perché qui ci state mandando a morire.

Lucia Felici