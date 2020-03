Vittorio Feltri: “Caro Travaglio, tieniti stretto l’amico Di Maio”

(Vittorio Feltri – Libero quotidiano) – Mercoledì Marco Travaglio mi ha addirittura dedicato il fondo sul suo giornale, il Fatto quotidiano. Niente di preoccupante. Solo qualche insulto mosso dalla circostanza che sulle colonne di Libero ho incitato Matteo Salvini a darsi una svegliata, ricordandogli di essere tuttora, al momento, il politico italiano che vanta il maggior numero di consensi a livello di sondaggi, che non sono il Vangelo ma neppure il Fatto quotidiano, il quale non ne azzecca una neanche per errore.

Tanto è vero che ha sostenuto il M5S, l’ unico partito al mondo cui è riuscito un miracolo strabiliante: avendo ricevuto nel 2018 il 33 per cento dei voti, con una serie di manovre suggerite probabilmente dallo stratega Travaglio, oggi, a distanza di meno di due anni, è finito alle spalle dei Fratelli di Giorgia Meloni. Storica performance. Mentre il reietto Matteo Lombardo viaggia ancora sui binari del 30%.

Per Marco, ciò è ininfluente; per me, abituato come sono a far di conto, non soltanto a riguardo delle mie tasche, ma pure di quelle degli altri, questo è un dato importante. Significa che Di Maio (quello del vairus, di Matera provincia pugliese e della Russia Paese mediterraneo), del quale Marco è mentore, non è Quintino Sella bensì un poveraccio che dopo aver vinto al Superenalotto è stato capace in un battibaleno di sperperare una ricchezza immeritata. Si dà invece il caso che Salvini, carceri a parte, abbia conservato il suo patrimonio elettorale.

Scegli tu, Travaglio, quale dei due sia più coglione. Io un’ idea ce l’ avrei. Per il resto prendimi pure per il culo, l’ unica mia parte del corpo mai stata violata. Io non mi offendo nemmeno se il tuo secondino Scanzi dà a me dell’ ubriacone, quando le sue dichiarazioni sul virus, rilasciate ai margini di una sbronza terrificante, sono diventate motivo di irresistibile divertimento sui social. Non dico che il citato Scanzi sia un pessimo giornalista, è solo pessimo. E tu fai bene a tenertelo stretto. Più sciocchi circolano intorno a noi, e più noi diventiamo ricchi.