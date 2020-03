Andrea Scanzi: “Renzi, se ce la fa, si vergogni”

Le parole di questo genio contemporaneo, uscite OGGI e non un mese fa, sono scellerate. Deliranti. Agghiaccianti. Sono uno schiaffo in faccia al buon senso, a chi soffre, a chi piange. E sono frasi ancor più colpevoli perché dette da uno che sta al governo, e che così facendo mina – in un momento tragico – l’equilibrio di per sé sottile dell’esecutivo attuale. Asserire poi che il coronavirus durerà due anni e ci abbracceremo se va bene tra un anno, dall’alto di non so quale cattedra di virologia, è un messaggio terrificante per un paese che ha già abbastanza paure. Finché Renzi delira nel suo finto “inglese” alla CNN, pazienza: fa ridere, come quasi sempre. Finché straparla di inciuci, Draghi e renzusconismi, pazienza: l’uomo è così. Ma asserire queste cose OGGI, non saprei dire se per calcolo politico, protagonismo o reale convinzione, è a mio avviso di una gravità inaudita. Inaudita. Se ce la fa, e ne dubito, si vergogni.