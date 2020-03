Basta col coronarenzi

(Tommaso Merlo) – Chiuso in casa Renzi non sapeva che minchiata inventarsi per finire sui giornali, così ha pensato bene di proporre di “riaprire tutto” nel bel mezzo della pandemia. La sua Italia Viscida è data intorno al 2%, perfino i parenti l’hanno mollato. La sua linea politica di rompere i coglioni al governo di cui fa parte si sta rivelando un suicidio politico, ma lui insiste. Autodistruzione. Renzi non è un virologo. Non capisce un cazzo di come si gestisce una pandemia. Zero. Se mai ne usciremo, lo dovremo al fatto che il governo Conte ha seguito le indicazioni degli esperti e dell’OMS. Gli scienziati smentiscono Renzi in coro e lo implorano di chiudere la bocca per non alimentare aspettative e creare disordine che potrebbe indebolire le misure di contenimento adottate. Ma Renzi insiste. Dopo aver sputtanato il governo di cui fa parte sui giornali stranieri, vuole “riaprire tutto”. Lo fa mentre tutto il sistema Italia lavora giorno e notte per reagire alla crisi più grave del secolo, lo fa mentre non si sa più nemmeno dove sotterrare i morti, lo fa mentre milioni di persone sono chiuse in casa impaurite e sofferenti, lo fa mentre il virus sta impazzando in tutto il mondo, lo fa mentre muoio dottori e infermieri e generazioni di anziani vengono decimate, lo fa mentre gli appelli all’unità e alla serietà della politica non si contano più. Davvero un comportamento irresponsabile. Forse una delle pagine peggiori della già imbarazzante carriera politica di Renzi. Un personaggio del genere meriterebbe solo di essere ignorato e dimenticato. E presto succederà. Ma oggi purtroppo galleggia ancora perché sostiene il governo. O si far per dire visto che lo mina da quando ha contribuito a farlo nascere. Mentre Renzi blatera di riaprire come un Trump qualunque, ci sono famiglie che cominciano a rimanere senza soldi per fare la spesa. Il governo propone compatto un reddito di cittadinanza “di emergenza” per prevenire possibili rivolte. Ma Renzi ovviamente si mette di traverso. Come al solito le sfrutta proprio tutte per qualche brandello di visibilità. Una situazione non più tollerabile. Renzi si è gonfiato come una mongolfiera. Quando si collega via Skype la webcam non riesce a riprenderlo tutto. Ma il cibo non gli basta, il suo ego vuole esibirsi, vuole il centro della scena. Il solito stranoto coronarenzi. Gli italiani vogliono invece che il governo li conduca fuori da questa tragedia immane e al più presto. Siamo oltre i 10.000 morti e non s’intravede ancora una luce nitida in fondo al tunnel. Il premier Conte e tutto il governo devono procedere spediti senza permettere più a Renzi di farci perdere tempo ed energie preziose.

