Il Colle avverte l’Europa: “Basta coi vecchi schemi”

MATTARELLA BLINDA IL PREMIER E STRIGLIA GLI EUROBUROCRATI: “FUORI DAL TEMPO”

(di Tommaso Rodano – Il Fatto Quotidiano) – Sergio Mattarella interviene in video per la seconda volta dall’inizio del dramma Covid-19, e per la seconda volta pronuncia parole di insolita durezza per denunciare “i vecchi schemi” dell’Unione europea. La risposta politica dell’Europa alla crisi è “fuori dal tempo”, nell’analisi senza indulgenze del presidente della Repubblica. È la seconda sferzata all’Ue, dopo il messaggio del 13 marzo con cui ha risposto al disastroso intervento della presidente della Bce Christine Lagarde sullo spread.

Stavolta l’affondo del Quirinale è il riflesso dello scontro andato in scena al Consiglio europeo tra il premier italiano Giuseppe Conte e i leader degli Stati del Nord (Germania in testa) su Mes e “coronabond”. Il capo dello Stato parla a sostegno del premier del suo Paese. Anche per legittimarlo all’esterno, dopo giorni in cui il nome di Mario Draghi è stati evocato da molti – oppositori e presunti alleati – come un’ombra Palazzo Chigi. Come a dire: questo in carica è il governo che gestirà l’emergenza, inutile guardare altrove.

Il preambolo di Mattarella sembra morbido – “La Banca Centrale e la Commissione hanno assunto importanti e positive decisioni finanziarie ed economiche, sostenute dal Parlamento Europeo” – ma è un artificio. Il punto arriva subito dopo: “Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei capi dei governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni. Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro Continente. Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l’Europa”. La paludata retorica istituzionale non nasconde l’urgenza e la gravità delle parole del capo dello Stato.

La seconda parte del messaggio di Mattarella è rivolta all’interno, torna a parlare all’Italia. E a chiedere unità: “Ho auspicato, e continuo a farlo, che le risposte all’emergenza possano essere il frutto di un impegno comune, fra tutti: soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti sociali, governi dei territori. Unità e coesione sociale sono indispensabili”.

Nemmeno questo è un inedito: è dall’inizio della crisi che Mattarella pretende un atteggiamento meno conflittuale tra i partiti di maggioranza e la destra a trazione salviniana.

I primi tentativi hanno visto la luce ieri mattina, con il primo incontro della “cabina di regia” tra governo e opposizione per la gestione dell’emergenza.

Si è conclusa, per citare il sempre conciliante ministro D’Incà, “in un clima costruttivo”. Meno costruttivo lo scontro tra il leghista Alberto Bagnai e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, presente in videoconferenza. Il primo ha arringato con la retorica che gli ha conquistato vasta popolarità sui social network: “Noi non vogliamo più funzionari del Tesoro che vanno in Europa e svendono l’Italia”. Gualtieri ha preteso le scuse di Bagnai e ha minacciato di non partecipare più a nessun incontro a cui avrebbe preso parte anche lui. Il leghista si è poi effettivamente scusato.

Alla cabina di regia hanno preso parte i capigruppo e i responsabili economici dei partiti di opposizione, oltre ai citati ministri D’Incà e Gualtieri, i viceministri Laura Castelli e Antonio Misiani, le sottosegretarie Cecilia Guerra e Simona Malpezzi.

Al di là delle intemperanze verbali, qualcosa è stato concluso. Conte ha aperto a un incontro “riservato” con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Si vedranno a inizio della prossima settimana, forse già lunedì. Il governo apre alla collaborazione (Berlusconi ha detto sì), ma intanto chiede al centrodestra di mostrare la sua buona volontà evitando ostruzionismi sul decreto “Cura Italia”. Da aprile – la promessa – ci sarà più coinvolgimento nelle scelte sulla crisi. La destra vorrebbe un relatore di minoranza in tutti i decreti sul Coronavirus: difficile. Ma il vero nodo è quello delle risorse: Gualtieri ha confermato che l’impegno pubblico sarà oltre i 25 miliardi annunciati inizialmente. Salvini è pronto a sparare altissimo: ne vuole almeno 75. Qui si sposterà la linea di trincea, dopo che la strategia della Lega di attaccare il governo sul Mes è andata a vuoto: la partita giocata da Conte giovedì ha tolto almeno questo argomento.