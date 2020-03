Il sindaco di Telese Terme (BN): “No al trasferimento dei pazienti di Villa Margherita alla Gepos”

“Avendo appreso in via informale del trasferimento dei pazienti Covid19 dalla struttura di Villa Margherita alla Casa di Cura Gepos di Telese Terme mi sono immediatamente attivato per esprimere al Prefetto di Benevento nonché al Direttore generale dell’Asl di Benevento, alla Direzione regionale alla Salute e alla task force che si occupa dell’emergenza, la contrarietà del Comune di Telese Terme alla scelta fatta.

La decisione infatti era stata adottata senza neppure ricevere un avviso ufficiale. Ho pertanto provveduto a informare i capigruppi comunali Marilia Alfano, Giovanni Liverini e Angela Abbamondi. Insieme abbiamo chiesto di essere portati a conoscenza delle reali intenzioni e di tutta la documentazione esistente condividendo la ferma opposizione allo spostamento sul territorio”. Così il Sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano.