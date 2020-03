Il tedesco Reigling (MES): Italia e Spagna inginocchiatevi

Conte e Mattarella chiedono scuse ufficiali? Macché gli portano doni.

(Marco Giannini) – Cosa pensereste se vi dicessi che il MES è anche un carrozzone in cui mangiano e bevono dei superstipendiati? E’ proprio così e Reigling ne è Amministratore Delegato; un ruolo, in tale struttura, da perfetto parassita effettivamente… Ma questa è l’Europa dei popoli non lo sapevate?

Italia e Spagna devono mettersi in ginocchio (per avere qualche aiuto). Vorrei premettere che per quel MES in cui vivacchia Reigling, abbiamo già erogato 80 MD di euro e potremmo arrivare a 125 MD qualora ci fosse richiesto ( E cosa ha detto Reigling nei giorni in cui la crisi sanitaria ha falcidiato maggiormente la nostra Nazione in termini di vite umane? Ha affermato che(per avere qualche aiuto). Vorrei premettere che per quel MES in cui vivacchia Reigling, abbiamo già erogato 80 MD di euro e potremmo arrivare a 125 MD qualora ci fosse richiesto ( https://www.panorama.it/economia/mes-quanti-soldi-italia ), una eventualità che si realizzerebbe quando l’emergenza fosse aggiustare i bilanci bancari della Deutschebank . Questa eventualità statene certi che…diverrà realtà! (La colossale sofferenza di bilancio della Deutschebank, vi ricordo, è pari al PIL di 15 Germanie messe insieme. Un bello spettacolino non è vero?).

Eppure i tedeschi non ci concedono nemmeno i fantomatici “coronabond” di Conte, così enfatizzati dai media nonostante che non rappresentino altro che un TOT di miliardi messi insieme da tutti i paesi UE per far fronte al virus. Utili per questa emergenza certo ma meramente simbolici perché non cambierebbero di una virgola l’impianto della UE (e del MES).

Diverso sarebbe il discorso se la UE realizzasse gli eurobond perché con quelli ogni spesa sostenuta in futuro dai paesi europei, per beni e servizi, verrebbe sostenuta da tutti e, alla fine, si avrebbe un unico grande debito europeo, ma la Germania non ci sta perché per lei la UE esiste solo quando ottiene vantaggi.

Una volta chiarito il contesto e cioè una volta tolta la melassa che ci propina la TV, tra un comunicato del nostro Premier e un suo finto ruggito, Mattarella e Conte, le nostre Istituzioni, hanno chiesto scuse ufficiali per la frase nazista del Reigling? Per niente, anzi, Conte è andato in UE (e precedentemente in USA) a chiedere che il MES venga attivato, un bel dono per il falco tedesco (“bravo”Conte così poi le clausole interne al MES ci costringeranno a sacrifici senza precedenti ad una austerity estremista). Nessun giornalista ha fatto presente questa gravissima lacuna!

Se questo pezzo fosse condiviso da migliaia di italiani, ed alla fine tutti sapessero, qualcuno dovrebbe chiedere scusa (in ginocchio possibilmente).