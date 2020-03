La grande fregatura dell’appartenenza

(Franco Caminiti) – Da anni ormai sento parlare di ‘pensiero unico’ come se il ‘progetto’ fosse di renderci tutti uguali, allineati e obbedienti. Ma aderite voi al pensiero unico? Sicuramente no! Anzi inorridite all’idea che voi possiate appartenere ad una moltitudine uniforme, a un gregge indistinto. E non vi rendete conto che il gioco sta proprio lì. Sta lì la fregatura. Coloro che ci ‘governano’, (ben oltre il Governo nazionale che conosciamo), non vogliono che noi apparteniamo ad un unico pensiero, ma a vari diversi pensieri, così da lasciarci l’illusione di essere differenti e ‘liberi’. Voi vi sentite diversi perché tifate Juventus, mentre il vostro vicino tifa Inter o Napoli. Ma alla fine il gioco è sempre quello: 22 calciatori che inseguono un pallone cercando di infilarlo fra due pali. E voi vi appassionate alla partita non tanto perché vi entusiasma il gioco ma perché sono in campo due squadre avversarie, e voi volete che vinca la vostra, a qualunque costo, anche se in modo illecito. Immaginate che 22 giocatori della stessa squadra facessero una partita, voi non la seguireste, non ci sarebbe antagonismo, quindi non è il gioco che vi appassiona ma il senso di appartenenza che vi spinge alla contrapposizione.

No, voi non fate parte del pensiero unico, perché voi siete leghisti, o 5 stelle, o fratellid’Italia, siete o di destra o di sinistra, quindi non siete uguali agli altri. Voi non pensate col pensiero unico, questo è certo. Purtroppo non pensate nemmeno con la vostra testa. Se siete leghisti pensate con la testa di Salvini o di chi sta dietro di lui. Se siete grillini pensate con la testa di Grillo, o di Casalino; se siete di destra abbracciate il pensiero di Giorgia Meloni o dei suoi consiglieri. E la dimostrazione che voi non pensate con la vostra testa sta nel fatto che ciò che dice e ciò che fa il vostro partito per voi va sempre bene, la scelta di appartenenza vi ha privati del vostro senso critico, per darvi in cambio la ‘sicurezza’ e l’illusoria forza di far parte di un gruppo.

Ebbene, il ‘progetto’ sovranazionale che decide per noi, è questo che vuole; non vuole un pensiero unico, non ci vuole tutti uguali, perché se così fosse saremmo una forza, capace a un certo punto di ribellarci e ribaltare la situazione. No, noi dobbiamo essere divisi, avere la convinzione di essere diversi perché tifiamo per squadre diverse, perché votiamo per partiti differenti, e non ci rendiamo conto che, come le squadre, i partiti, alla fin fine, fanno lo stesso gioco. La strategia non è di farci tutti uguali, ma di farci appartenenti a pensieri diversi che poi si riuniscono ai vertici: è lì il pensiero unico, perché unico è l’interesse, il potere! E quanto più è accesa la contrapposizione fra aderenti a partiti diversi, tanto più facciamo il ‘loro’ gioco, loro ci vogliono separati e contrapposti per controllarci e comandarci meglio. La destra contro la sinistra, il Nord contro il Sud, il bianco contro il nero, il ricco contro il povero.

Non è un pensiero unico a cui vogliono farci aderire, ma pensieri diversi che ci diano la sensazione di essere liberi, in un regime democratico; il ‘pensiero unico’ non è formato dalla massa del popolo ma dal ristretto gruppo di dirigenti che ci convogliano, con strategie e dialettiche differenti, verso un’unica schiavitù intellettuale e sociale.