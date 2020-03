(Pietrangelo Buttafuoco) – La Terza Guerra mondiale è in atto. Le conseguenza della pandemia in corso sono – nella economia reale – né più né meno che danni di guerra. Le banche, infatti, dovranno prestare fondi a costo zero alle imprese e alle persone. Intanto una domanda che ci domandiamo attende risposta, e dunque: questa Terza Guerra mondiale in atto metterà fine alla Seconda il cui dopoguerra imbraga lo status quo attuale – il solito pacchetto comprendente Nato-UE contro Russia cattiva ­– o sarà soltanto una banale influenza?

Share this: E-mail

Stampa

Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Tumblr

WhatsApp

Pinterest

Telegram

Pocket

Skype

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati