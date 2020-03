Andrea Scanzi vs Vittorio Feltri: “Le sia lieve la barrique”

(Andrea Scanzi) – Esimio nonché eccelso Littorio “Goccetto” Feltri, ho letto solo adesso l’esaltante articolo di giorni fa in cui incidentalmente mi citava. Mi perdonerà del colpevole ritardo, ma – nonostante la pandemia – nella mia Arezzo si trovano ancora beni di prima necessità, compresa la carta per l’igiene intima. Per questo, lo confesso, non ho avuto la dovuta premura nell’acquistare prontamente il giornale dove Lei scrive, chiamato con invidiabile presa di culo Libero.

Ho assai apprezzato la Sua maschia missiva indirizzata al Cazzaro Verde, che Lei ama come io amo Rosario Dawson ne La 25a ora. Gli ha pure consigliato di “far leva sulla paura degli italiani come lui solo sa fare”, che è un bel consiglio degno di Goebbels. Con quel Suo stile da camerata avvizzito che anche da giovane sarebbe stato usato al massimo in Abissinia come lavapiatti irrisolto, ha raccontato che la rete ha riso molto del mio video del 25 febbraio. Ne sono lieto: sono tempi duri, ed è bello far sorridere i concittadini. Bene così! Mi duole però sapere di non poter raggiungere, nel saper indurre al riso gli spettatori, le vette che Lei ci regala ogni volta che scorreggia “pensieri” dissestati in tivù, o quando si presenta con uno stato di forma tipo “ho appena sdraiato una damigiana di whisky e l’ho trovata discreta”. Poiché conosco la sua propensione alla provocazione, le suggerirei però di spingersi ancora oltre; magari postando una bella riunione di redazione fianco a fianco a quella sagoma diversamente arguta di Senaldi, in cui (invento, eh) si presenta già ciucco alle 10 di mattina brandendo un prosecchino chimico in un bicchiere di plastica; o ancor meglio un bel video (invento, eh) in cui cade dalle scale di un locale e si fa tre rampe di muso tipo cartone animato, perché è inciampato al primo scalino per allegro overdose di shottini. Sarebbero scene, per quanto ovviamente inventate, vieppiù esaltanti: ci faccia sognare sino in fondo, viril camerata che sussurrava ai gin tonic!



Ribadendole tutta la mia stima e ancor più il mio affetto, colgo l’occasione per dirLe che mai ebbi a sostenere che Lei sia “un ubriacone”. Mai mi permetterei. La mia non è certo una certezza, bensì piuttosto una speranza: tenendo conto della quantità di deliri che Ella suol vomitare alla velocità della luce, se essi non son figli del troppo alcol allora restano giusto due strade. O la cattiveria pura, e un giglio immacolato come Lei giammai può esser cattivo. Oppure l’arteriosclerosi più fulminante, e in quel caso me ne dorrei oltremodo. Sarebbe un peccato, per un damerino fiancheggiator berlusconian-salviniano d’onorato corso come Lei, tramontar malamente così.



Le sia lieve la barrique.