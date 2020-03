Regling smentisce ma chi smentisce anni di menzogne?

(Marco Giannini) – E’ arrivata la smentita della portavoce per quanto riguarda Regling (doveroso informare) ma vorrei che le persone leggessero queste bufale (sono tali non sono opinioni ma fatti) seminate dalla melassa mainstream in questi anni senza che mai si degnassero di smentire:

1) La percentuale della svalutazione non comporta un eguale TOT percentuale di inflazione ma circa 1/3 secondo la letteratura scientifico economica.

2) Falso che avere una moneta ipervalutata sia salutare perché Moneta forte = Paese forte: importiamo a minor costo ma ne risentiamo nell’export e l’Italia è un paese esportatore!!! Inoltre ciò comporta alta disoccupazione e salari più bassi.

3)Falso che l’Italia “svaluti” uscendo dalla moneta unica, semmai “deprezza” fino al suo valore fisiologico (cioè salutare essendo ipervalutato l’euro per noi italiani)! Il termine svalutazione si usa col cambio fisso (tipo SME e ovviamente euro): sono i mercati a determinare la forza economica di un paese espressa con la moneta.

4) Lo spread non è un indice della nostra salute economica perché è la differenza tra il tasso decennale dei Bunds tedeschi e quelli italiani (BTP) moltiplicato cento. Capite bene che non segue logiche commerciali ma speculative (è in mano alle potenze estere creditrici).

5) Il debito pubblico interno sono i risparmi di soggetti italiani (tipo me e te che leggi).

6) Prima dell’euro avevamo un fisiologico 12% di debito estero quindi è falso che siamo da sempre indebitati.

7) I tassi di interesse positivi sono una tassa sui cittadini perché se ne avvantaggiano le banche private non certo il piccolo risparmiatore che anzi li paga in imposte!

8) I tassi di interesse sul debito che pesano concretamente sul cittadino sono quelli positivi reali che cioè restano maggiori di 0 una volta puliti da inflazione (e non certo quelli nominali).

9) La spesa pubblica italiana primaria (ovvero per beni e servizi) pro capite è bassa da 40 anni; ciò che rende alta la nostra spesa pubblica è il quantitativo di interessi sul debito (vedi punti 5 e 6). Ciò che va migliorata semmai è la qualità della spesa.

10) Falso che lo spread comunemente inteso sia quello dei mutui e tale valore, alzandosi, non provoca un tasso superiore sui mutui e sui prestiti.

11) Fiscal Compact e Pareggio di Bilancio (Equilibrio di Bilancio) sono stati messi in Costituzione e nessuna forza li aveva dichiarati nel programma elettorale prima del voto del 2013. Sono stati approvati da una maggioranza ribaltonista (cioè tra forze politiche che in campagna elettorale erano apparentemente avversarie) in un Parlamento illegittimo (con oltre cento nominati). Nessuno ha mai detto che queste due vergogne infilate nella nostra Suprema Carta si imperniano su uno studio Rogoff/Reinhardt totalmente sballato per un banale errore Excel.

12) L’Europa è composta da più paesi rispetto alla UE e l’UE da più paesi rispetto alla Unione Monetaria Europea.

13) Il cercare di tornare a una moneta non penalizzata (anche mediante moneta parallela) non ha niente a che vedere con l’equazione sovranismo = nazismo = razzismo = intolleranza.

Inutile dire che queste cose sono state seminate in giro da politici stranamente troppo amici dei tedeschi…

Chi ci chiede scusa?