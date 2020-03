Annalisa, la garantista

(Roberta Labonia) – Questa soggettona è al secolo Annalisa Chirico, sedicente giornalista per il “merito” di aver imbrattato le pagine de il Giornale e, oggi, quelle del Foglio, entrambe già imbrattate di loro. È una che, in questi giorni di Covid, parrucchiere e truccatore priva, diversamente bella si aggira negli studi televisivi sputando veleno come una vipera sul Governo Conte, incapace, secondo cotanta scienziata, di gestire la pandemia in atto. Lei, sta pezza di “giornalista” salita alla ribalta per la sua liaison con l’ormai ex Chicco Testa, è nota per essere la paladina del garantismo.Tanto che, in nome dell’innocenza ad oltranza, puntando sul giudizio divino che dividerà i giusti dai peccatori, lo scorso anno ha organizzato una cenetta fra intimi al modico prezzo di 6mila euro a tavolo (tutto in beneficenza, ci tiene a dire). Visti i prezzi tendo ad escludere che abbia invitato qualche poveraccio vittima di un qualche errore giudiziario. No lei ha preferito mettere intorno allo stesso tavolo, insieme al fior fiore della magistratura nostrana (ma gente seria come Davigo ha gentilmente declinato), i Briatore e gli Urbano Cairo, i Salvini e il meglio (che poi è il peggio), dei renziani. E, neanche a dirlo, quel che resta della prima e della seconda Repubblica, Gianni Letta in testa. Tutti, insomma, quelli uniti da un unico denominatore: professione vip o, ancora meglio, chiunque fosse vip e nel contempo puzzasse di soldoni. Altri non se li è cagati proprio.