Caserta: le Terme di Telese sospendono le cure, sono sospese non annullate

La Pro Loco del Trivice già da qualche anno organizza per i propri Associati, a titolo gratuito, cicli di “Cure Termali” – due volte l’anno – presso il Complesso Termale di Telese Terme (BN). In relazione al programma delle attività approvate dall’Assemblea dei Soci per l’anno 2020, la prima occasione è programmata per il prossimo mese di giugno.

A seguito di una comunicazione emanata, recentemente, dall’Azienda Termale di Telese Terme, causa l’emergenza COVID-19, sono state momentaneamente sospese le prestazioni per le cure termali.

Allo scadere dell’emergenza, comunque, la Direzione si riserva di comunicare la riapertura degli Stabilimenti.

In ragione di quanto sopra, la Pro loco informa che, al momento, non è dato sapersi se il previsto prossimo ciclo di cure, nel periodo 22 Giugno – 04 Luglio 2020, potrà essere garantito.

La Segreteria della Pro loco s’impegna, altresì, a comunicare tempestivamente, riguardo alla vicenda in argomento, gli aggiornamenti che perverranno.

Alessandro Fedele

Resp. Uff. di Relazioni Pubbliche