La truffa dei morti cinesi

(Tommaso Merlo) – La Cina rischia se gioca sporco sui morti da coronavirus. Invece di uscirne rafforzato dalla pandemia, il regime cinese potrebbe alimentare nuove rivolte intestine. Quello che tiene insieme oggi la Cina, è la corsa all’oro. Un boom economico che il coronavirus ha però bruscamente interrotto e che potrebbe riaccendere le ambizioni democratiche e di liberà dell’oppresso popolo cinese. Quando il dottor Li Wenliang parlò per primo del coronavirus, le autorità cinesi lo intimarono a chiudere il becco. Giorni e giorni buttati via per colpa di un regime terrorizzato da ogni minima destabilizzazione. La Cina è al 177 posto su 180 paesi al mondo nella classifica delle liberà di stampa. Un regime pesantemente liberticida che silenzia ogni voce fuori dal coro. Una censura capillare la cui mano si estende perfino in rete e sui social. Il Partito Comunista gestisce di fatto la massa di un continente senza un minimo di opposizione politica. Roba da brividi. La Cina è ferma al comunismo del secolo scorso, ma da quelle parti il muro di Berlino non è mai caduto. Eppure il suo leader Xi Jinping è accolto a braccia aperte in ogni angolo del globo e la Cina è l’unica che potrebbe addirittura contendere la leadership degli Stati Uniti. I soldi sono come i virus, non guardano in faccia a nessuno. La Cina il rispetto se l’è comprato strada facendo. Diventando un mega supermercato in cui vendere ed una mega fabbrica in cui produrre. Una miniera d’oro anche politica in tempi di perenne crisi. Al resto non frega niente a nessuno. Neanche che truffi sulle vittime di coronavirus. Nulla di nuovo sotto il sole, del resto. Nel 1989 la Cina soppresse con la forza le rivolte di Piazza Teinanmen. Studenti che chiedevano libertà e partecipazione vennero massacrati ma nessuno seppe mai quanti furono i morti. Il regime sparò cifre esigue rispetto a quelle denunciate dagli osservatori internazionali. Censura e disinformazione di regime. Lo stesso per i massacri del 1959 ai danni dei ribelli tibetani che trasformarono il Tibet in una provincia cinese. Pugno duro e poi fake news. Questo allo scopo di dopare il consenso del proprio popolo e allo stesso tempo mantenere un decoro internazionale. Per anni il Dalai Lama è stato trattato come un mezzo terrorista col regime cinese che si lamentava con chiunque osasse stringergli la mano. Una strategia vincente. Quella dei soldi. Oggi il regime cinese ha il mondo ai suoi piedi anche se nella sua pancia, qualcosa si muove. Dissenso politico. Impaurito, silenziato, minacciato. Ma sempre dissenso. Con la sua micidiale macchina di disinformazione, il regime cinese è riuscito a sminuire anche la vicenda di Hong Kong. Una realtà semi-autonoma molto più democratica e libera che è diventata una sorta di rifugio di dissidenti e progressisti. Una spina nel fianco da rimuovere a tutti i costi, ovviamente. Un pericoloso covo di idee liberiste e di rivoltosi democratici. Da qui le dure repressioni di piazza con la complicità delle autorità locali. Manganellate e lacrimogeni sotto gli occhi di un mondo troppo interessato a fare affari col regime per chiedergli conto delle sue porcherie. Il rispetto la Cina se l’è comprato ma il coronavirus è stato un uragano per il rigido regime cinese. Ovviamente la propaganda si è già scatenata a svendere il controllo della pandemia come un successo storico su cui fondare altri decenni di dittatura. Ma se vien fuori che il regime gioca sporco sul numero dei morti anche questa volta e con una corsa all’oro frenata dalla pandemia, si potrebbero riaccendere le ambizioni rivoluzionarie dell’oppresso popolo cinese. Una bella notizia per il mondo.

Share this: E-mail

Stampa

Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Tumblr

WhatsApp

Pinterest

Telegram

Pocket

Skype

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati