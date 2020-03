Sileri: “Il picco arriverà tra 7-10 giorni”

CORONAVIRUS: ESPERTI, RALLENTAMENTO SI CONSOLIDA

(ANSA) – Si va consolidando il ritmo con il quale stanno rallentando in Italia i casi positivi al coronavirus SarsCoV2. Si va quindi verso una sorta di plateau e la fase di discesa potrebbe iniziare nei prossimi giorni. Lo indicano i fisici che curano la pagina Facebook ‘Coronavirus-Dati e analisi scientifiche’, rilevando che “il punto è la velocità con cui la curva scenderà: questo dipenderà dall’efficacia delle misure di contenimento”.

CORONAVIRUS: F.SALA, CONTAGI IN DISCESA, PICCO VICINO

(ANSA) – “Il picco” dei contagi da coronavirus in Lombardia “è vicino: abbiamo una discesa dell’accelerazione con cui procede il contagio, su questo siamo abbastanza certi”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, parlando a SkyTg24. “Vanno valutati i dati in più giorni – ha aggiunto -, ma i dati ci dicono questo e anche le apparenze ci dicono che l’accelerazione è diminuita, cioè una persona infetta meno di quanto infettava due settimane fa”, ha concluso Sala.

CORONAVIRUS: SILERI, PICCO TRA 7-10 GIORNI, PIÙ TAMPONI

(ANSA) -“In queste ore, in cui viviamo un’altalena di speranza ed estrema lucidità per restare fedeli ai dati epidemiologici la curva dei contagi cresce ma si mostra più lineare, regolare. Questo vuol dire che, con i numeri a disposizione e le elaborazioni di virologi ed epidemiologi, possiamo aspettarci il raggiungimento del picco nel giro di 7-10 giorni e, ragionevolmente, la diminuzione del contagio”. Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri sul blog delle Stelle dove sottolinea la necessità di fare più tamponi.

“L’aumento del numero dei tamponi, per usare una parola che tutti conosciamo e che rimarrà nella nostra memoria, rappresenta la direzione giusta da seguire. Lo ribadisco da diversi giorni e la scelta di incrementare il numero dei test è stata portata a regime: i tamponi, o comunque i test diagnostici, per individuare i positivi, vanno condotti su tutte le persone esposte e/o venute a diretto contatto con una persona colpita dal virus” afferma Sileri che mette al primo posto la necessità di fare tamponi al personale sanitario “ad essi devono essere rivolti screening anamnestici da altri medici competenti, per verificare e tracciare che all’inizio e alla fine del turno di lavoro, possano essere insorti dei sintomi aspecifici o specifici”.

Poi ci sono le altre categorie di lavoratori da sottoporre a test regolari e ciclici: le forze dell’ordine, i farmacisti, gli addetti nei supermarket; i giornalisti, ovvero tutti coloro che hanno un’esposizione al pubblico frequente e regolare sempre sulla guida di un medico competente. “I test e la loro applicazione con criterio e con il supporto dell’anamnesi, sono la prima arma che abbiamo per contenere il virus, oltre il distanziamento sociale, perché significa fare contact tracing ed intervenire subito, prima ancora che possa esserci un’app in grado di fornirci dati utili”aggiunge il viceministro che esorta: ” Concentriamoci su questa azione e vedremo che saremo in grado di fronteggiare molto meglio questa pandemia”.