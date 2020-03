Castelfranco Emilia (MO): “Coronavirus: iniziative per cittadini e imprese”

L’ emergenza nazionale riferita alla epidemia di virus covid-19 è di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative e comportamentali dei Cittadini e purtroppo ha colpito anche il nostro territorio.

Le eccezionali misure in merito alla chiusura di attività economiche e limitazioni di spostamenti hanno ed avranno certa incidenza sui livelli occupazionali e sulle capacità reddituali dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Vista l’oggettiva situazione di disagio sociale ed economico che Cittadini, commercianti, artigiani e attività produttive sono e saranno costretti ad affrontare, nello spirito di una fattiva e propositiva collaborazione istituzionale in un momento in cui è richiesta unità, pur con i distinguo che ci caratterizzano, ci siamo subito attivati con iniziative e proposte, per quanto possibile al nostro ruolo di “opposizione”, per il bene della comunità.

Abbiamo presentato proposte, sollecitazioni e idee per quanto attiene sia l’aspetto “sanitario” che quello “economico”: massimo utilizzo della Casa della Salute Regina Margherita per un suo potenziamento e riapertura del Punto di Primo Intervento H24 e del Reparto di Medicina, esecuzione del maggior numero di tamponi possibili, anche su base volontaria, mozione per avviare il progetto “Sartine per mascherine”, produzione-approvvigionamento-distribuzione di mascherine protettive idonee, sanificazione (strade, stazione, pensiline fermata autobus, aree antistanti supermercati e luoghi di maggior afflusso), interventi a tutela delle persone anziane e disabili, per gli ospiti e operatori sanitari delle strutture residenziali, regolamentazione degli afflussi presso i centri commerciali secondo alcuni criteri, maggiori servizi anche con l’impiego del volontariato per aiuti ad anziani e persone con patologie preesistenti, servizi di consegna farmaci e spesa a domicilio, esenzione rette e servizi scolastici sia per le scuole pubbliche che per quelle paritarie, riduzione del 50% dell’addizionale comunale Irpef, azzeramento e/o riduzione dei tributi locali, ripristino del fondo di garanzia per le attività produttive, dilazioni e rateizzazione della Tassa sui rifiuti senza aggiunta di interessi, esenzione dal pagamento della Tariffa Corrispettiva Puntuale sui rifiuti – tutti indifferenziati – prodotti dai Cittadini in isolamento o positivi al coronavirus

Quelle innanzi descritte sono state alcune delle nostre formali proposte, richieste e sollecitazioni tutte formulate nell’intento di contribuire ad affrontare questa emergenza e situazione di disagio che auspichiamo finisca presto. Auspichiamo condivisione da parte della Giunta con provvedimenti urgenti a sostegno di Cittadini e imprese.

Cristina Girotti Zirotti

Capogruppo Lega – Salvini Premier

Modesto Amicucci

Capogruppo Liberi di Scegliere