Il Covid-19? E se lo avessero commissionato i poteri forti come il FMI? 

(Marco Giannini) – Stavo pensando “ma se scoprono delle basi che una volta modificate alterano l’infettività, se sono riusciti a trovare il gene e dove agire… il DNA resterebbe del tutto naturale in apparenza, senza cioè le grossolane modifiche tipiche degli esperimenti in vitro”. Certo, solo un pazzo, può essersi messo ad armeggiare il materiale genetico del virus a questo scopo.. Tuttavia quello che ho pensato, per quanto improbabile, non rappresenta una teoria strampalata, nemmeno è una opinione, è scienza e per quanto io sia un umile insegnante di scienze di provincia devo farlo presente; non ne posso più del pensiero unico, visto che è l’opposto del senso critico tipico della scienza e considerato che va in senso opposto rispetto a ciò che ci ha insegnato Galilei.

Questo morbo ha messo in seria difficoltà Trump, che altrimenti avrebbe vinto le elezioni a mani basse. Due nemici del Presidente americano sono la CIA ed il FMI, e ques’ultimo, che strano, sta già chiedendo la nostra testa ovvero l’imporre il MES all’Italia. CIA e FMI sono vicinissimi ai Democratici USA, che a loro volta indirizzano pesantemente le politiche UE, i progressisti europei, ed i movimenti “radical shit” e “gretiani” (politically correct) e sono gli esecutori politici della globalizzazione finanziaria e della austerity estremista. Il FMI peraltro è un enorme fake news che vorrebbe vendersi per organo pubblico con un’utilità sociale, mentre invece ne è l’opposto, eterodiretto come è dalle più grandi banche private mondiali e responsabile di colpi di Stato, di criminali operazioni di strozzinaggio e di privatizzazioni selvagge insieme alla Banca Mondiale (Africa, Grecia, sud est asiatico ecc). Seppur con terminologie più fini, ma ancora più allarmanti, lo hanno definito i premi Nobel economici Joseph Stiglitz, Amartya Sen e l’ infinito Noam Chomsky.

Concludo quindi, consapevole che verrò fatto a pezzi, puntando il dito contro le élite finanziare, contro i poteri forti, secondo me responsabili delle sofferenze che stiamo subendo.

PS: Non ne posso più nemmeno della dottoressa Ilaria Capua in TV, visto che fu eletta Deputata nel partito di Monti ed ebbe un ruolo attivo nell’ideologia dei tagli alla Sanità.