Napoli: prende il largo il progetto “la nave dei Maestri di Strada-Coronauti”

SCUOLA – ROMA: LA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE LUCIA AZZOLINA SOSTIENE IL PROGETTO ‘I CORONAUTI’ DI MAESTRI DI STRADA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA CONTRO L’ISOLAMENTO E LO SCORAGGIAMENTO ATTRAVERSO IL CONTAGIO SOCIALE ED EDUCATIVO.

ROMA, 31 marzo 2020 – Prende il largo la nave dei Maestri di Strada-Coronauti. Il progetto è stato presentato ieri, in video conferenza, al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e al Capo Dipartimento per le Risorse umane, Finanziarie e Strumentali, sempre del Ministero dell’Istruzione. Il presidente dell’Associazione Maestri di Strada, Cesare Moreno, insieme a Santa Parrello, coordinatrice delle attività di supervisione psicologica della Onlus, ha approfondito le attività messe in campo per l’emergenza sanitaria Covid-19 attraverso il progetto I CoroNauti.

La Ministra Azzolina e il Capo Dipartimento Boda hanno molto apprezzato il lavoro fatto dall’associazione e si sono rese disponibili a prendere in considerazione il sostegno al progetto di sviluppo del viaggio de I CoroNauti che è stato elaborato insieme a tutti i Maestri di Strada e condiviso con istituzioni e enti finanziatori – Comune di Napoli, Regione Campania, Fondazione San Zeno, Fondazione Con il Sud, Impresa Sociale Con i Bambini, Fondazione Prosolidar, Otto per mille della Tavola Valdese – attraverso la riprogettazione delle attività in corso.

Nel corso del colloquio è stato sottolineato quanto sia importante poter garantire a tutti i ragazzi le lezioni a distanza. Non tutti, infatti, hanno device per poter seguire da casa o quelli che hanno sono inadeguati. Altrettanto importante e imprescindibile è il lavoro di mediazione con i docenti e con le famiglie. È questo uno degli obiettivi che i Maestri di Strada, anche grazie a tutto il lavoro portato avanti in questi anni, stanno riuscendo ad assicurare anche in questo periodo di emergenza.

Da parte del Ministero è stato garantito un impegno particolare per la consegna dei tablet agli alunni che non dispongono di attrezzature digitali grazie a risorse già disponibili. I Maestri di Strada si sono impegnati a fare da battistrada per un progetto innovativo di consegna e di tutoring a distanza all’uso di questi dispositivi.

Nel corso della video conferenza, i Maestri di Strada hanno avanzato la proposta di un finanziamento ministeriale per il progetto I Coronauti. Inoltre hanno anche richiesto il riconoscimento e il sostegno per la rete dei 20 istituti scolastici con cui l’associazione stabilmente collabora, concentrate nella periferia est di Napoli.

Sintesi progetto “I CoroNauti”

45 operatori (educatori, psicologi, esperti, genitori sociali, staff organizzativo) di Maestri di Strada, 250 giovani e loro famiglie, 50 docenti, 20 scuole e 600 ore di attività a distanza nelle due ultime settimane. I CoroNauti propongono iniziative sui diversi canali social (facebook, Instagram, youtube, il blog, la webradio), per combattere l’isolamento e lo scoraggiamento attraverso un contagio sociale ed educativo, fatto di proposte, iniziative, arte, solidarietà. Il contenitore che raccoglie, con aggiornamenti quotidiani, tutte queste attività è la pagina Facebook “I CoroNauti”, oltre le diverse piattaforme ad essa collegate: SoundCloud per i podcast di musica e storie narrate e WordPress per i contenuti “digitate”, Instagram per i contenuti visivi, Youtube per i video.

Il Progetto fornirà nelle prossime settimane ad alcune decine di allievi i mezzi tecnologici e il tutoring per il loro utilizzo per tenersi in contatto, elaborando con la Questura di Napoli un ‘protocollo’ per poter consegnare senza pericolo, per gli operatori e per i destinatari, un “pacco viveri per la mente”.

