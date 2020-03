Paese che vai, scorte che trovi

(it.businessinsider.com) – Paese che vai, beni di prima necessità che trovi. Così se gli italiani hanno dato l’assalto a pasta e farina, gli americani hanno pensato a fare provviste di pistole e marijuana. Secondo un’analisi del Wall Street Journal nelle ultime settimane, tra le spese degli americani, c’è stato un forte calo delle spese per hotel, ristoranti, compagnie aeree e per beni di lusso, mentre la spesa è cresciuta in altre aree tra cui generi alimentari, negozi di armi e munizioni e marijuana.

Un dato interessante è quello che riguarda le armi “le vendite di munizioni e i prezzi delle azioni dei principali produttori di armi sono saliti a marzo, quando la crisi ha preso piede negli Stati Uniti. Yelp ha registrato un aumento del 360% dell’interesse dei consumatori nei negozi di armi e munizioni nelle ultime settimane. Con la caduta dell ‘S & P 500 , i prezzi delle azioni dei produttori di armi sono aumentati”.

Mentre per quel che riguarda la marijuana “secondo i dati di Weedmaps, la più grande piattaforma di marketing legale sulla cannabis della nazione, il 19 marzo e gli utenti del sito hanno effettuato un numero record di ordini sulla piattaforma, superando il volume delle vendite prenotato l’anno scorso il 20 aprile, una giornata non ufficiale di celebrazione della cannabis. La società ha anche notato una quota crescente di ordini di prodotti commestibili, che possono durare nel tempo”.