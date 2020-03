Tagliatevi lo stipendio

(Tommaso Merlo) – Il Movimento propone a tutti i parlamentari di tagliarsi il mega stipendio. La risposta è un silenzio assordante. Certi politicanti cinguettano dalla mattina alla sera, eppure su questo neanche una parola. C’era da aspettarselo. Il taglio degli stipendi non è solo una questione economica, ma anche culturale. Il passaggio dalla politica del “prendere” a quella del “dare”. Tra mega stipendi e buonuscite i politicanti italiani diventano milionari in pochi anni. Basta fare due calcoli. E in pochi anni si ritrovano parte di una classe privilegiata non solo per l’onorevole status sociale, ma anche per la quantità di soldi che s’intascano. E questo al netto della corruzione, un extra. Destra e sinistra. Una fotocopia. Per decenni accomunati da un agghiacciante complice silenzio. Mentre loro ingrassavano a dismisura e mal governavano, i cittadini scivolavano nella povertà e nel risentimento. La loro rovina. Con pance gonfie e la bocca sporca di caviale, han perso il contatto con la realtà finendo per scatenare il populismo sano. E cioè il rimettere i cittadini al centro della vita pubblica invece che gli interessi di caste sempre più obese ed arroganti. Ma oltre a status e vagonate di soldi, i politicanti vecchio stampo han sempre “preso” anche l’ebbrezza del potere. Il comandare gli altri, l’imporre la propria volontà, il sentirsi importanti e circondati da ossequiosi leccapiedi. Hanno usato la politica per sfamare non solo le busecche ma anche le proprie mire egoistiche. Poi c’è la fama. Dalla politica hanno “preso” popolarità. Sono diventati dei personaggi pubblici, seguiti dalle folle ed invitati a pavoneggiarsi in ogni occasione. Prendere, prendere, prendere. Senza dare nulla in cambio se non un’infinità di chiacchiere a vanvera, di meschina propaganda e di manipolazione dei cittadini. Già, perché prima o poi si vota e la carriera dei politicanti è a rischio. E così si sono specializzati nel proprio riciclo. E’ questa la loro vera competenza. Restare a galla. Trasformismi, finti partiti creati a tavolino, baroni e baronetti, cordate e tutto il ricco menù della partitocrazia italiana nasce proprio da questa necessità di venire rieletti e quindi continuare a “prendere” soldi, status, potere e fama. Si sa, l’appetito vien mangiando e così finiscono per sviluppare una sorta di dipendenza che li porta a non fermarsi nemmeno ad un passo dalla fossa. Una iattura nazionale coi cittadini a far la parte degli utili idioti. Infarciti di propaganda e rigurgiti ideologici, aizzati gli uni contro gli altri e ridotti a beceri tifosi. Il tutto senza rendersi conto che mentre loro litigano sul nulla, il vecchio politicante gode. È la storia italiana degli ultimi decenni ed è la cultura dei vecchi politicanti che ancora sguazzano per le aule parlamentari. Il Movimento è nato anche sulle macerie della politica del “prendere” e nel bel mezzo di questa tragica pandemia, chiede a tutti i politicanti di tagliarsi lo stipendio. Un gesto non solo utile in termini di soldi, ma anche politicamente simbolico. Forse era troppo chiedergli di passare alla politica come servizio temporaneo alla collettività invece che come carriera. Forse era troppo chiedergli di passare dalla politica del prendere a quella del dare. Ma tagliarsi lo stipendio per qualche mese e dare un contributo, sarebbe il minimo che possono fare.

Share this: E-mail

Stampa

Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Tumblr

WhatsApp

Pinterest

Telegram

Pocket

Skype

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati