Un grappino contro il coronavirus, “non è un’idea balzana”

( cdt.ch ) – Bere superalcolici, magari un grappino, per combattere il coronavirus? L’idea di per sé non è balzana, dice l’esperto, ma occorre comunque fare attenzione.

Alcuni giorni or sono – hanno riferito nel fine settimane le testate di CH media – il virologo tedesco Jürgen Rissland, rispondendo in una trasmissione televisiva della SWR a una domanda del pubblico, aveva affermato che i virus non amano l’alcol e che bere superalcolici, in questo senso, certo non fa male. «Più ad alta gradazione sono, meglio è». Per coloro a cui piace bere whisky non è da considerare un brutto metodo per far fronte alla situazione, aveva detto.