Ambiguità politica

(Dott. Paolo Caruso) – In un momento di estrema gravità per la nazione, a causa dell’epidemia da covid 19 e anche delle ripercussioni economiche, si assiste da parte di esponenti di “rilievo” del mondo politico nelle solite trasmissioni salottiere e nei diversi TG a dichiarazioni poco obiettive, a strumentalizzazioni senza senso, e allo strombazzare a destra e a manca di terapie miracolose per la risoluzione di tutte le problematiche emergenziali. Così ogni giorno con la conflittualità più inquietante e perversa si continuano ad assestare colpi al governo e al suo timoniere, rischiando di far affondare la barca comune “Italia” in un mare tempestoso già di per se, dove gli interessi economico finanziari tendono a prevalere su tutto, anche sulla salute dei cittadini, mentre l’Europa di certo non avrà voglia di lanciare scialuppe (coronabond) a sostegno del nostro Paese. L’unità nazionale caldeggiata pubblicamente e a più riprese dal presidente della repubblica Mattarella va regolarmente a scontrarsi con gli interessi di bottega e con gli egoismi personali. Questa mancanza di unità offre il fianco alla speculazione, rendendo il Paese più fragile e più facilmente aggredibile dalle lobby finanziarie, con una economia asfittica e una situazione debitoria più grave. Si rimane infatti perplessi di fronte alle assurdità e incongruenze esternate più volte dal “Bomba” di Rignano, non ultima la proposta di riaprire subito le imprese e in tempi brevi anche la scuola (giudicata dal mondo scientifico pura follia), oppure di fronte alle richieste contrastanti portate avanti dal “cazzaro verde”che quotidianamente dice tutto e il contrario di tutto, roba veramente da salute mentale e da TSO; a questo spettacolo improntato allo sfascio si associa quello offerto dall’impresentabile caimano e dalla “borgatara figlia della lupa” pronti entrambi con assoluta falsità a promettere denaro (in deficit), creando facili illusioni, avanzando richieste improponibili al governo nazionale e alla UE. e minando anche la stessa stabilità del governo. Sarebbe opportuno che le “minchiate” uscite dai loro orifici più reconditi vengano isolate e combattute da tutti, dalle forze sane e illuminate del Paese, evitando che all’estero si possa dare l’impressione o peggio la consapevolezza di trovarci noi italiani in una barca senza nocchiero e in gran tempesta.