I tedeschi contro i bond: temono gli amici di Salvini

TUTTI I PARTITI CONTRARI (TRANNE I VERDI) PER PAURA DELL’AFD. MA GLI ECONOMISTI SONO INVECE FAVOREVOLI: “È UN ERRORE NON AIUTARE L’ITALIA E I PAESI DEL SUD”

(di Uski Audino Berlino – Il Fatto Quotidiano) – I coronabond fanno discutere ovunque. Ma è in Germania che il dibattito pubblico conta davvero per il futuro dell’eurozona. Se è forte la tentazione di osservare un film già visto nella crisi dell’euro del 2011, a guardar bene le posizioni sono molto più articolate rispetto al passato. Se ora come allora per il tabloid nazionalpopolare Bild i coronabond sono un vecchio modo di metter in comune i debiti dei paesi del Sud, per il tg della tv pubblica Ard sono una “richiesta di solidarietà” impellente per salvare l’Europa. Il settimanale Der Spiegel dedica alla questione addirittura un articolo di commento (“Che cosa stiamo aspettando?”) in cui sollecita il governo a fare in fretta per sostenere i paesi più in difficoltà per l’emergenza coronavirus con strumenti di condivisione del debito.

Perfino lo storico conservatore August Winkler su Tagespiegel chiede che la politica tedesca adotti “un’etica della responsabilità nel senso del sociologo Max Weber” e pensi ad aiuti per gli Stati più deboli. Di contro la Frankfurter Allgemeine Zeitung, in un’editoriale del suo direttore, dà voce alla principale paura del mondo conservatore: “Questa non deve essere l’ora di usare i problemi di salute come veicolo per cambiare deliberatamente l’architettura dell’Europa in fretta e furia”. Un vecchio mantra della Cdu, il partito di Angela Merkel: il timore è che una misura adottata in tempi di crisi possa trasformarsi in qualcosa di duraturo. Ma, soprattutto, la Cdu non dimentica che il partito di estrema destra Afd è nato nel 2011 proprio dall’eurocrisi. In questa fase anche il partito socialdemocratico, con il ministro delle Finanze Olaf Scholz, non mostra segni di apertura maggiore: “Non c’è necessità di trovare nuovi strumenti”, ha detto a proposito dei coronabond. Del resto, tanto l’Spd quanto la Cdu stanno conducendo sul tema una partita politica interna in vista delle elezioni nel 2021. I partiti al governo – in crescita nei sondaggi – li considerano un terreno da evitare, se si tiene al voto degli elettori. “Nelle riunioni settimanali al ministero di Europa si parla pochissimo”, conferma al Fatto una fonte del dicastero delle Finanze. Specie mentre il governo vara misure gigantesche (per 700 miliardi) per far fronte a “una recessione profonda”, che potrebbe costare oltre 5 punti di Pil nel 2020, secondo i consulenti economici del governo. L’unico a spendersi a favore dei coronabond è il co-leader dei verdi Robert Habeck: “Gli Stati forti come la Germania devono aiutare chi non è in buone condizioni. È nell’interesse tedesco che l’Italia sopravviva”.

Ma se la politica è cieca, limitata com’è dall’orizzonte nazionale, gli economisti ci vedono meglio. Perfino nel Consiglio dei saggi, organo di consulenza tecnica del governo in economia, le opinioni non sono unanimi, ha dovuto ammettere a denti stretti il presidente Lars Feld, storico falco. A favore sono invece 7 economisti di fama che hanno pubblicato sulla Faz un appello a favore degli coronabond. “Credo che siano lo strumento adatto” a superare l’emergenza economica, spiega al Fatto Gabriel Felbermayr, presidente dell’Istituto per l’Economia di Kiel e firmatario dell’appello, “bisogna evitare che l’emergenza coronavirus diventi una crisi di debito sovrano”. Tra i sostenitori c’è anche Peter Bofinger, ex membro del Consiglio dei saggi. “Sarebbe ideale – spiega al Fatto – che Paesi come l’Italia e altri non ricevano i soldi come crediti ma come trasferimenti. Dovrebbero essere le istituzioni europee a raccogliere denaro sul mercato, così il debito sarebbe europeo e si eviterebbe l’effetto stigma sull’Italia. Dovrebbero raccogliere circa il 3% del Pil europeo e girarlo in trasferimenti ai paesi che ne hanno bisogno”. “Il punto da evitare – conclude Bofinger – è che il debito italiano salga in modo significativo perché tra un anno potrebbe risaltare fuori la questione della sostenibilità e si tornerebbe a parlare di ristrutturazione del debito”. Anche Michael Hueter, direttore dell’IW di Colonia, contrario nel 2011 agli eurobond oggi è favorevole e ritiene il Mes uno strumento non adatto alla situazione italiana. Basterà questa varietà di posizioni a far cambiare idea al governo? Non si può escludere. Ma in questa fase pre-elettorale, l’opinione pubblica è più attenta che mai.