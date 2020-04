Il sciur Cairo e la paura che non cambi nulla

(Tommaso Merlo) – Per Urbano Cairo stiamo vivendo un grande momento, al punto che ha sentito il bisogno di condividere i suoi entusiasmi con un video davvero succulento. Lo stile è quello del bauscia arricchito intento a vendere una batteria di pentole ai suoi amici del baretto. Si contano centinaia di morti al giorno, ma Cairo è euforico perché sul sito del corriere passa un sacco di traffico mentre per La7 si registra un vero boom di ascolti. Alla grande! Il sciur Cairo dice che ha fatto qualche telefonatina in giro ai suoi clienti più affezionati e “tutti vogliono fare”. Alla grandissima! “La vita è 10% quello che ti accade e 90% come reagisci” dice il sciur Cairo e lui vuole reagire e pure di brutto. Perché in ogni guerra c’è chi si arricchisce e lui vuole essere tra quelli e così sprona le sue truppe a laurà. Col suo corriere di parrucconi che non sa de nagòtt (di una cippa di niente), con la sua rete televisiva che grazie al coronavirus ha smesso di spargere faziosità politica dalla mattina alla sera. Ma il sciur Cairo non è da solo nella sua giovanile ansia di continuare l’abbuffata, come lui la pensano tutti i ricchi ed i potenti d’Italia. Quello che li spaventa non è certo la crisi sanitaria. Seppelliti i morti inizierà il festival della retorica con meste sfilate e corone di fiori e alla fine al massimo tornerà un pochino di moda la sanità pubblica e ci doteremo di magazzini con mascherine e respiratori in modo da non farsi sorprendere dal prossimo virus. Quello che li spaventa è la crisi economica, ma non solo per paura di perdere la roba e la parte che recitano. Una crisi economica profonda e prolungata tipo dopoguerra, potrebbe incidere sulla consapevolezza dei cittadini e quindi sulle loro idee e quindi alla lunga sulla politica. Proprio come successo dopo l’ultimo conflitto mondiale, si potrebbe aprire una fase riformatrice in cui potrebbero essere messi in discussione i pilastri su cui si regge la nostra società. Come l’iniqua distribuzione della ricchezza, l’intollerabile ingiustizia sociale, l’insensata follia consumistica, l’autodistruzione ambientale e tante altre prelibatezze che grazie al coronavirus sono riemerse dalla cenere. Cambiamenti radicali che inciderebbero anche nel piccolo mondo pubblicitario in cui sguazza il giulivo sciur Cairo. I cittadini potrebbero ad esempio smetterla del tutto di dar retta a certa stampa parruccona e a certi canali televisivi monopolizzati dalle stesse caste da decenni optando per prodotti informativi più imparziali e moderni e all’altezza dei tempi. I cittadini potrebbero anche diventare impermeabili alla pubblicità rendendola inutile se non addirittura controproducente. Diventando consumatori sempre più selettivi e responsabili. Nel suo video scamiciato, il sciur Cairo ostenta ottimismo e sicurezza ma in realtà gli tremano le gambette ricurve. Questione di prospettive. I ricchi e i potenti temono che l’emergenza virus porterà cambiamenti. I poveri cristi temono invece che una volta seppelliti i morti, non cambierà nulla.

