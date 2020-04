Una politica malata di protagonismo in preda al harakiri collettivo

(Paolo Caruso) – In queste settimane in cui la nazione è alle prese con l’epidemia da coronavirus e anche con gravi ripercussioni economiche, si continua nonostante tutto ad assistere da parte di certi esponenti politici, nelle solite trasmissioni salottiere e nei diversi TG, a dichiarazioni poco obiettive, a strumentalizzazioni senza senso, e allo strombazzare a destra e a manca di scelte da loro ritenute indispensabili per la risoluzione di tutte le problematiche emergenziali. Non passa giorno che qualcuno dei rappresentanti dell’opposizione ma anche degli alleati di I.V. non trovi il modo di mettere sotto accusa il governo in un continuo rapporto conflittuale, sempre pronti ad assestare colpi alla maggioranza e al suo timoniere, rischiando così di far affondare la barca comune “Italia” in un mare già di per se tempestoso dove gli interessi economico finanziari si intrecciano pesantemente con la salvaguardia della salute dei cittadini. Non sarà di certo l’Europa a lanciare scialuppe (coronabond) o altre forme di aiuto a sostegno del nostro Paese. L’unità nazionale caldeggiata a più riprese dal presidente della repubblica Mattarella va a scontrarsi con i soliti interessi di bottega e con gli egoismi di parte. Questa mancanza di unità offre il fianco a qualsiasi fenomeno speculativo, rendendo il Paese più fragile nei confronti delle lobby finanziarie, in un momento in cui l’economia italiana risulta più asfittica e in una condizione debitoria più grave. Si rimane sconcertati di fronte alle assurdità e incongruenze esternate più volte dal “Bomba” di Rignano, non ultima la proposta di riaprire subito le imprese e in tempi brevi anche la scuola (giudicata dal mondo scientifico pura follia), oppure dinanzi alla richiesta di una pace fiscale e di un ennesimo condono edilizio; per non parlare inoltre delle esternazioni del “cazzaro verde” che quotidianamente dice tutto e il contrario di tutto, associandosi allo spettacolo sfascista offerto dall’eterno “caimano” e dalla ” figlia della lupa”, pronti entrambi con vane promesse a trovare risorse (in deficit), creando così facili illusioni, e avanzando richieste improponibili al governo nazionale e alla UE. Sarebbe opportuno che le “minchiate” uscite dai loro orifici più reconditi vengano isolate e combattute da tutte le forze sane e illuminate del Paese, evitando che all’estero possa passare l’idea che la barca Italia si trovi senza nocchiero e in gran tempesta.

