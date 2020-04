Bruxelles prova a mediare, ma il Mes rimane in campo

LA COMMISSIONE PROPONE UN FONDO ANTI DISOCCUPAZIONE DA 100 MILIARDI DA BERLINO RESTA IL NO AI CORONABOND. CONTE: “NESSUNA CONDIZIONALITÀ”

(di Carlo Di Foggia – Il Fatto Quotidiano) – A una settimana dal Consiglio europeo della discordia non c’è ancora un accordo sulla risposta comune dell’Eurozona alla crisi economica innescata dalla pandemia. Italia e Spagna, insieme ad altri Paesi appoggiati dalla Francia, continuano a chiedere uno strumento di debito comune (i “coronabond”), mentre la Germania e i suoi satelliti aprono solo all’utilizzo di strumenti già esistenti, come il Meccanismo europeo di stabilità, l’ex fondo salva-Stati che è stato al centro dello scontro dell’eurosummit di venerdì scorso.

In questo scenario, Bruxelles prova a mediare. Oggi Ursula von der Leyen annuncerà due nuove misure. La prima è un fondo attraversi cui la Commissione europea emetterà titoli garantiti dagli Stati membri sui mercati fino a un massimo di 100 miliardi per sostenere i sussidi di disoccupazione dei singoli Paesi, innovazione che l’Italia ha sostenuto da tempo. Non è però una vera mutualizzazione del debito, ma uno schema finanziario per mettere a leva un capitale iniziale di 25 miliardi che sarà stanziato a garanzia dai Paesi: i fondi saranno raccolti e poi prestati a tassi molto bassi agli Stati membri. La seconda proposta è di eliminare l’obbligo per i Paesi di restituire i fondi strutturali europei non spesi e di doverli co-finanziare con fondi nazionali.

Le misure sono state accolte positivamente dall’Italia. “Le considero parte di un più ampio piano complessivo”, ha detto ieri Giuseppe Conte. Il grosso, però, arriverà dalla vera risposta comune. Il premier ha detto che l’Italia è pronta ad accettare l’utilizzo del Mes, ma solo senza condizionalità. “Così com’è è inadeguato, questo è uno choc simmetrico che colpisce tutti i Paesi – ha spiegato –. Solo se verrà snaturato con l’assegnazione dei soldi a tutti i Paesi senza condizioni successive o preventive diventerà utile”.

Attualmente il Mes ha una potenza teorica di 410 miliardi. Ha messo a disposizione le linee di credito precauzionali, con cui può prestare fino al 2% del Pil di ogni Paese beneficiario (36 miliardi per l’Italia) ma dietro pesanti condizionalità, la messa sotto tutela della politiche fiscali per rientrare dal debito ( agli di spesa e aumenti di tasse sul modello già visto in Grecia). L’offerta di Berlino & C. di far scattare le condizionalità solo a crisi finita è stata bocciata dall’Italia e dal “fronte del Sud” (tanto più che al momento basta il maxi programma di acquisti di debito messo in campo dalla Bce). Per evitare questi severi paletti serve modificare lo Statuto del Mes o mettere in piedi uno strumento nuovo, ma che, sulla scia del Mes, consenta ai Paesi del Nord di evitare una vera forma di debito comune.

Ieri il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha proposto dalle colonne del Financial Times la creazione di un fondo comune di salvataggio europeo, con una durata limitata di 5-10 anni.