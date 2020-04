Complotti da virus: le scoperte dei cazzari

( di Antonio Padellaro – Il Fatto Quotidiano) – Come l’amico etiope del personaggio di Ecce Bombo, anche i virocomplottisti hanno amici esotici che li informano di miracolosi ritrovati contro l’epidemia che “qui in Italia ci nascondono”.

L’apripista è il video del giovanotto Cristiano (l’Arena), con il centro di Tokyo animato come se niente fosse grazie all’Avigan (mentre in Italia non riusciamo a contare i morti). Farmaco del resto testato da Red Ronnie (inquadrato con alle spalle uno scintillante juke-box), mentre mi sono perso purtroppo il parere del luminare Panzironi, quello della dieta che ci fa vivere fino a 120 anni. Al che il sempre cauto Massimo Giletti ha riferito di aver trascorso una notte insonne a verificare “con il Giappone” l’attendibilità della scoperta, ma traspariva che gli amici nipponici nutrivano qualche perplessità in materia.

In un altro talk dell’Accademia dei Lincei, Alessandro Meluzzi (psichiatra e primate metropolita della chiesa ortodossa autocefala con il nome di Alessandro I) ha rivelato che il farmaco contro il Covid-19 esiste, “ma purtroppo ce lo nascondono perché costa troppo poco”. Lui lo ha saputo dagli “amici russi di criminologia” e questo dovrebbe bastarci. Dal canto suo, Alessandra Mussolini nutre forti dubbi sull’innocenza dei laboratori cinesi che, come da documento Rai, da anni trafficano coi pipistrelli, e lo ha autorevolmente spiegato a Giovanni Rezza, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità. Eppure c’è poco da scherzare visto che oltre al cazzeggio da intrattenimento anche nel mondo della ricerca si assiste a un’esondazione di pubblicazioni “che consistono in ipotesi più o meno interessate, supportate da dati di pessima qualità” (Enrico Bucci sul Foglio). Per cui la posizione più onesta appare quella di Ilaria Capua, scienziata sul serio, che sere fa a DiMartedì ha intessuto le sue risposte di “non sappiamo”.