Un futuro da cani!

(Stefano Rossi) – Come spesso succede, la radio offre le migliori informazioni. Questa mattina ascoltavo prima radio Capital perché le boiate di Giannini sul governo, anzi no, solo su Conte, mi danno la giusta carica per svegliarmi. Se la prendeva, il tapino, con le “passeggiate” di un genitore e un figlio minore. Poi ho cambiato con radio 24, dove veniva intervistato lo psicoterapeuta Novara.

Le sue parole meritano di essere ricordate e meditate. “Ci vuole buon senso. Con tutto il rispetto i cani non sono il nostro futuro eppure abbiamo permesso le passeggiate con i cani. Ora che permettono le passeggiate con i nostri piccoli assistiamo alle critiche. Ma SONO I MINORI IL NOSTRO FUTURO“. Ha proseguito, i bambini poi rischiano di finire davanti la TV o, peggio, davanti i videogiochi per ore senza alcuna relazione con la realtá. Ignari, spesso, degli accadimenti.

Meditiamo e impariamo a riconoscere il buon senso e il veleno che ci circonda.