Altro che scorte alimentari: se in quarantena saltano i social, la gente scende in strada coi i forconi

(Bruno Mucciarelli – hwupgrade.it) – Tutte le maggiori piattaforme social di Facebook, Instagram e WhatsApp sembrano avere seri problemi nel portare a termine tutte le classiche operazioni di caricamento online degli elementi fondamentali come le immagini o i video. Sono decine di migliaia le segnalazioni che stanno arrivando da tutta Italia al sito DownDetector. I problemi sembrano riguardare tutte e tre le piattaforme di Mark Zuckerberg dall’impossibilità di inviare o ricevere messaggi multimediali su WhatsApp, nell’impossibilità di caricare immagini o storie su Instagram passando per i post su Facebook.

Ovviamente su Twitter è subito scattata la marea di messaggi di chi si chiede il perché di quanto sta accadendo, e in tanti ironizzano sul mal funzionamento proprio come solitamente avviene in questi casi visto che chi usa sempre Facebook e Instagram, apre Twitter solo se i primi due non funzionano. L’hashtag #Instagramdown è tra i primi posti ma anche #Facebookdown e #WhatsAppdown lo sono.

Da Facebook nessun commento o spiegazione, per ora, su quanto sta accadendo ma è chiaro che la situazione emergenziale del Coronavirus con milioni di persone in casa potrebbe aver spinto le piattaforme ad un sovraccarico che non ha retto in questi ultimi minuti. Proprio Zuckerberg nelle scorse settimane aveva parlato rilasciando commenti sul fatto che le sue piattaforme fossero davvero sovraccariche e si stava apportando alcune novità per migliorare la situazione.

Aggiorneremo la notizia in caso di informazioni inerenti il blocco o se l’azienda a capo del social pubblicherà un qualche messaggio rassicuratore sulla situazione del suo prodotto. Nel frattempo potete inviarci segnalazioni se state riscontrando problemi anche voi nell’uso dei social incriminati.

AGGIORNAMENTO

Le applicazioni sembrano tornate alla normalità. Le segnalazioni si sono azzerate e tutto sembra funzionare come sempre. Nessuna risposta per il momento da parte di Facebook.