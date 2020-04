Castelfranco Emilia (MO): buoni spesa anche a chi fruisce della cassa integrazione a causa del Covid-19

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. 658 in data 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, a partire da oggi, i Cittadini dei Comuni dell’Unione del Sorbara potranno richiedere i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà economica.

Il Governo ha distribuito le risorse ai singoli Comuni per i seguenti importi:

Bastiglia, € 23.000

Bomporto, € 56.000

Castelfranco Emilia, € 175.000

Nonantola, € 85.000

Ravarino, € 33.000

San Cesario, €34.000

Sul sito web istituzionale sia dell’Unione dei Comuni del Sorbara che del Comune di Castelfranco Emilia sono state pubblicate le istruzioni, modalità e requisiti di accesso ai detti buoni.

La predetta Ordinanza demanda all’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Ente l’individuazione della platea dei beneficiari concedendogli a tal fine una certa discrezionalità.

Leggendo gli “Avvisi” pubblicati sia dall’Unione dei Comuni del Sorbara che da Comune di Castelfranco, si rileva che dalla dei beneficiari vengono esclusi, tra l’altro, senza alcuna ulteriore spiegazione, “i percettori di cassa integrazione guadagni”. Stante questa disposizione, quindi, i Cittadini dell’Unione dei Comuni del Sorbara e, quindi anche i Cittadini Castelfranchesi che, a causa del covid-19 sono stati ammessi al trattamento di cassa integrazione, al momento e fino a quando non sarà effettivamente erogato il detto trattamento, non hanno altra fonte di reddito, ragion per cui allo stato, si ritiene iniquo escludere gli stessi dalla platea dei beneficiari del “buoni spesa” in trattazione.

Per risolvere la situazione, quindi, abbiamo presentato una specifica Mozione diretta sia al Presidente dell’Unione dei Comuni del Sorbara che al Sindaco di Castelfranco Emilia al fine di inserire anche i “cassa integrati da covid-19” tra i beneficiari dei “buoni spesa”.

Auspichiamo in un rapido accoglimento della nostra proposta così da consentire anche a questi nostri concittadini di poter fruire dei “buoni spesa” in un momento per loro doppiamente triste.

Castelfranco Emilia (MO), 03/04/2020

Cristina Girotti Zirotti – Capogruppo Lega Salvini Premier

Modeto Amicucci – Capogruppo Liberi di Scegliere

Enrico Fantuzzi – Consigliere Lega Salvini Premier