Chi ha tagliato i fondi al Servizio Sanitario Nazionale

(Guido da Landriano – scenarieconomici.it) – Questo articolo, rapidissimo, viene scritto affinché non dimentichiate chi è colpevole della situazione attuale. La colpa è duplice: aver preso delle scelte sbagliate, completamente sbagliate, che stiamo pagando ora, e continuare a impestare la scena politica con la propria presenza e la propria attività francamente distruttiva.

Prima di tutto i dati presi dal GIMBE

Come vediamo i tagli sono stati in due maniere:

tagli “Onesti”, cioè ben esplicitati nel bilancio, quelli che vedete il rosso. Almeno si è avuto la faccia di metterli in pubblico;

tagli “Meno onesti” cioè fatti di mancata allocazione delle risorse teoricamente previste a monte.

Come vedete il governo Renzi è stato quello più generoso….. con i tagli, con un anno in cui, fra uso della forbice ne bilancio e mancata allocazione, si è raggiunto alla minore allocazione dei fondi promessi. In un solo anni Renzi ha tagliato oltre il 10% dei fondi per la sanità. Poi c’è Marattin che, con il suo solito simpatico modo da bullo di periferia, cerca di negarlo, ma questi sono i numeri del bilancio.

Questo grafico dovrebbe essere diffuso ovunque, appeso in manifesti per le strade. Bisognerebbe ricordare questi numeri sempre. Invece Renzi è in TV a consigliare un giorno si e l’altro pure.