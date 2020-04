Il giornalume alla prova della pandemia

(Tommaso Merlo) – Il giornalume nostrano rischia di venir spazzato via dalla pandemia. O almeno è questo l’auspicio. Qua e là s’intravedono pubblicità disperate e mega sconti promozionali. Del resto i pochi che buttavano ancora via soldi per comprare un giornale in edicola sono tutti chiusi in casa. Un duro colpo per un settore già al collasso. Il giornalume nostrano spera di recuperare lettori online e cioè gente che non dia solo un’occhiata gratis alla loro homepage, ma che paghi per leggersi le loro paturnie. Sono alla canna del gas. Da anni perdono drammaticamente lettori e peso nel paese. Un’epocale crisi di credibilità e la credibilità per il giornalismo è tutto. Senza un minimo di onestà intellettuale e obiettività, la carta igienica diviene un bene molto più utile e prezioso di un giornale. Ma nonostante la crisi devastante che li travolge, il giornalume nostrano continua imperterrito come nulla fosse. Ostaggio della stessa cricca e della stessa mentalità. Li si vede appollaiati nei talk-show. Sempre più curvi, sempre più rintronati. La classica cappa italiana che impedisce alle nuove generazioni di farsi largo. La tipica mafia culturale. Generazioni tenute in schiavitù a qualche euro al pezzo che per emergere devono piegarsi al malcostume imperante, devono accodarsi a qualche boss, devono imparare il peggio del mestiere e solo se saranno più faziosi e falsi dei loro maestri potranno un giorno ambire ai piani alti e magari venire invitati perfino in qualche talk-show. Nel giornalismo come in ogni settore. Mafia culturale. Tutto cioè che è diverso, innovativo e non rientra nelle logiche mafiose viene osteggiato o se va bene ignorato. Il risultato è noto. Siamo ottusamente fermi in un mondo che corre. La reputazione della stampa italiana è imbarazzante. Hanno rovinato una categoria professionale. Tranne rare eccezioni, i giornali non sono dei mezzi d’informazione. Sono dei mezzi di disinformazione, di propaganda politica e commerciale al servizio di chi li finanzia e di chi fa pubblicità. Le redazioni manipolano la realtà per servire gli interessi che hanno alle spalle. Editori, lobby, ducetti e rigurgiti ideologici. Un tempo i grandi giornali preservavano un minimo di prestigio, ma spaventati dal cambiamento politico degli ultimi anni, si son lasciati andare gli istinti peggiori. Si sono inginocchiati ai potentati conservatori del paese e si son messi a spargere fake news e faziosità tra pagine e pagine d’insipido nulla. Tutti identici. Anche nella loro ipocrisia. Ma il posto d’onore spetta al giornalume di destra. Quando si pensa abbiano raggiunto l’apice dello squallore, loro lo superano. Ormai producono contenuti per i tifosi sovranisti. Spazzatura che viene raccolta e poi rigettata in faccia ai nemici. Una deriva drammatica per la nostra democrazia. La stampa dovrebbe essere in prima linea, al fianco dei cittadini ed aiutarli ad interpretare un mondo sempre più complesso e in rapido cambiamento. Ed invece è un covo di servi che resta nelle retrovie a difendere il marciume costituito. Vedremo come reggeranno alla pandemia. Vedremo se proveranno ad attaccarsi ancora di più alla mammella statale per sopravvivere oppure se verranno spazzati via lasciando finalmente spazio ad una vera libertà di stampa.

