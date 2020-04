Il secondo tragico Renzi (all’1,9 per cento)

(di Daniela Ranieri – Il Fatto Quotidiano) – L’angoscia del momento non consente di apprezzare appieno le poche belle notizie che ogni tanto ci giungono. Per esempio, Italia viva all’1,9% (sondaggio Ixè per Cartabianca): lo avreste mai detto? Uno parte col presunto 40,8% personale dopo aver fatto il Jobs Act, tagliato la Sanità pubblica, rovinato la Scuola; si apre un’attività in proprio imbarcando la crema dell’alta società; fa una campagna per eliminare reddito di cittadinanza, Quota 100, riforma della prescrizione; gli mettono sotto inchiesta la Fondazione che lo finanzia, il babbo, la mamma, l’amico del cuore e gli animali domestici; minaccia ogni giorno di far cadere il governo che si vanta di aver fatto nascere; poi arriva il Coronavirus, e dopo una serie di sabotaggi a sfregio, mentre il governo obbliga tutti a stare a casa e tutti stanno a casa piangendo più di 10mila morti, lui vuole riaprire tutto: “Le fabbriche prima di Pasqua, le scuole il 4 maggio”, guadagnandosi gli apprezzamenti di tutta la comunità scientifica, che vanno da “folle” a “irresponsabile”. E invece di assurgere alle vette dell’80%, Italia viva precipita dal 5 al 4 al 3 all’1,9%, sotto qualunque soglia di sbarramento, pure sotto a +Europa, mentre il genio che ne è ideologo e capo finisce sotto a tutti, pure sotto a Crimi. Ora: è vero che gli italiani non sono in grado di apprezzare l’estro visionario di quest’uomo, simile a quello di chi durante un’inondazione proclama: “asciugare tutto!” e pretende di passare per uno stratega. Ma le gioie del momento sono così poche che allieta l’immagine dello Statista che legge i sondaggi e assume la gamma di colori di Fantozzi a cena a casa della contessa, quando prende la tragica decisione di ingoiare il tordo intero: “Rosso, rosso pompeiano, arancio aragosta, viola, viola addobbo funebre, blu tenebra”. Di fronte alla tragica fatticità dell’1,9%, è chiaro che l’antipatia per Renzi, insieme alla lotta al Coronavirus, è il più forte sentimento unitario che percorre la penisola.

Share this: E-mail

Stampa

Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Tumblr

WhatsApp

Pinterest

Telegram

Pocket

Skype

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati