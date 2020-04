Telefonata dal Cotugno di Napoli: “La terapia sperimentale che mi sta salvando”

(Da i Lunatici – Radio2) – Un raggio di speranza nella notte di Rai Radio2. Alle 4.10 di questa notte il signor Giovanni ha chiamato lo 063131 per parlare con I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

“Sono Giovanni, vi chiamo dal Cotugno di Napoli. Riesco a parlare dopo giorni e voglio farlo con voi perché mi avete aiutato moltissimo facendomi compagnia in queste notti difficili. Sto sconfiggendo il Covid. Sembrava tutto perduto, ma mi hanno sottoposto a una terapia sperimentale che mi sta salvando. Mi sono accorto di avere la febbre il quindici marzo. Dopo qualche giorno mi hanno ricoverato. Sono stato malissimo. Quattro giorni fa mi hanno sottoposto a una terapia sperimentale. Sembrava tutto perso e invece ora sto meglio.

E’ la prima volta che parlo. Voglio raccontare a voi questa cosa perché non sapete quanto mi avete fatto compagnia in queste notti. Non avete idea di quanto la radio sia importante anche in certi momenti. E’ come se fosse calata una piastra d’acciaio che mi ha separato da tutto quello che prima non era. Al Cotugno con me sono stati degli angeli”

La telefonata si è chiusa dopo pochi minuti con la palpabile emozione dei conduttori che hanno notato la fatica che Giovanni faceva a parlare. “Ci hai emozionato questa notte”, hanno detto Arduini e Di Ciancio. Augurando a Giovanni, affaticato ma felice per la vita ritrovata, di tornare a farsi sentire nei prossimi giorni.