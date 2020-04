Andrea Scanzi: “Ringraziamo Iddio che a Palazzo Chigi non ci sia un tipo così”

(Andrea Scanzi) – Ogni giorno speri che non vada oltre. E invece lui ci va. Non bastavano i Vangeli ostentati. Non bastava il rosario con la D’Urso. Non bastavano le “proposte economiche” da asilo nido. No. Oggi il Nostro Eroe ci ha messo il carico da undici: riaprire le Chiese per Pasqua. Che di per sé, per quanto tu voglia garantire la distanza di sicurezza, è proprio una gran bella idea. Lui però è andato oltre: «Non vedo l’ora che la scienza e anche il buon Dio, perché la scienza da sola non basta, sconfiggano questo mostro per tornare a uscire. Ci avviciniamo alla Santa Pasqua e occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria».