AORN di Caserta, modalità di informazione ai familiari dei pazienti ricoverati nei reparti Covid-19

L’umanizzazione delle cure in ospedale passa anche attraverso l’informazione ai familiari dei pazienti ricoverati. In particolare, tale esigenza si acuisce in questi giorni nei reparti destinati ai degenti affetti da Covid-19, per le legittime e rigorose norme di protezione e di tutela nell’accesso alle strutture di ricovero.

È stata iniziativa del Commissario Straordinario dell’AORN di Caserta avvocato Carmine Mariano adottare già da alcuni giorni misure organizzative straordinarie per garantire l’informazione telefonica ai familiari dei pazienti ricoverati nei reparti Covid-19. Le strutture di degenza dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” interessate sono Terapia Intensiva, Pneumologia, Malattie Infettive e Unità Osservazionale.

Si sta quindi procedendo, una volta al giorno, con l’emissione di un bollettino riportante lo stato di salute dei pazienti ricoverati, raccolto da un sanitario che si fa cura di informare i familiari telefonicamente nella prima fascia oraria pomeridiana.

L’addetto stampa (Enzo Battarra)