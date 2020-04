Coronavirus a Ferrara, buoni spesa “prima a italiani” e scoppia la bagarre politica

(corrieredibologna.corriere.it) – La decisione della Giunta comunale di Ferrara sulla platea dei beneficiari della distribuzione dei buoni spesa previsti dal Governo «è un’offesa, anche al tragico momento che stiamo vivendo». A dirlo è il coordinatore ferrarese di Emilia-Romagna Coraggiosa, Leonardo Fiorentini, secondo cui «classificare le persone non in base al bisogno e allo stato di necessità, ma in base alla nazionalità è politicamente ed eticamente vergognoso», e lo è «ancora di più in questo momento di crisi sanitaria, sociale ed economica in cui il Comune dovrebbe cercare la coesione della comunità e non dividere e classificare a seconda della provenienza geografica».

«Una vergogna»

Per Fiorentini, comunque, si tratta «ancora una volta di una decisione degna di questa Giunta, in contrasto con gli stessi principi di ripartizione delle risorse dello Stato, fatta sulla base dei residenti e del reddito, non certo in base alla nazionalità». E siccome, attacca, «facente funzioni di sindaco (riferimento sarcastico al vicesindaco Nicola “Naomo” Lodi, ndr), il sindaco Alan Fabbri e gli assessori, come abbiamo imparato in questi mesi, non conoscono la parola vergogna e fanno oggi propaganda sulla pelle delle persone, vogliamo scusarci noi con tutti i cittadini che sono oggi discriminati dal nostro Comune». Da qui la decisione di Emilia-Romagna Coraggiosa di «unirsi ai Cgil, Cisl e Uil rivolgendo un appello al prefetto, al capo del Dipartimento della Protezione civile e al Governo, affinché questa discriminazione cessi il più presto possibile».