La periferia napoletana e il calcio dei dilettanti nel romanzo “Cagliosa”

Senza soddisfazione sportiva e senza gloria. Il calcio raccontato da Cagliosa di Giuseppe Franza, romanzo sociale edito da Ortica editrice, è un gioco violento e disperato, relegato ai margini, praticato su campi spelacchiati e ghiaiosi, e interpretato da atleti incattiviti, fuori controllo e davvero poco educati. La periferia descritta da Giuseppe Franza è cupa e arresa all’apatia, brulicante di personaggi meschini e spregiudicati, giovani già pronti ad abbandonare ogni speranza per dedicarsi alla vigliacca e interessata sopravvivenza. Le vie citate sono quelle di Ponticelli, quartiene a est di Napoli e dei grandi centri della provincia vesuviana. Ed è in questi paesi che si gioca il campionato dei dilettanti che è al centro del romanzo: un torneo di scontri violenti e di continue scorrettezze, dove l’agonismo diventa cieco sfogo di frustrazioni e la sportività è solo un miraggio, un ideale inapplicabile a certi contesti.

Il protagonista di Cagliosa è Giovanni, detto Vangò, che per campare ruba motorini per conto di un carrozziere e nel tempo libero gioca come attaccante centrale nella squadra del suo quartiere: il Rione Incis Club. Un attaccante svogliato, senza stimoli, che non riesce più a giustificare la sua presenza in una squadra di individui senza pietà e rispetto, una formazione di dilettanti allo sbaraglio, con zero possibilità di vittoria.

Le ventidue partite del torneo raccontate da Franza sono quindi come tappe di una via Crucis, dove non c’è limite all’assurdità e alle amare sorprese. Tra arbitri che vengono perseguitati, squadre che si affrontano a pugni e calci a centrocampo, calciatori che si odiano, si dopano, ignorano il concetto di partecipazione e di cooperazione e allenatori incapaci, i dilettanti di Cagliosa assomigliano a carne da macello. Nonostante tutto questo e quasi loro malgrado, Giovanni e compagni scoprono alla fine di poter dare un senso al loro sudare e combattere in campo: la loro è resistenza alla forza centrifuga del non senso. E così Cagliosa si rivela come un inno alla resistenza, in ogni contesto, e un canto di disilluso amore per la verità.

Il libro è disponibile in libreria, su Amazon e sui principali shop online.