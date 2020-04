Medici, infermieri e operatori: “Oltre quattromila contagi”

(msn.com) – I più colpiti sono gli Spedali Civili di Brescia, con 448 contagi tra il personale sanitario, poi ci sono le strutture di Bergamo Est, tra cui Alzano Lombardo e Seriate, con 435 casi, e a cascata una lunga lista di ospedali lombardi dove il coronavirus si è diffuso rapidamente, tra cui il San Raffaele di Milano. E mentre la Regione al momento ha scelto di sottoporre al tampone solo il personale con febbre da 37,5 °C, la circolare di ieri del Ministero della Salute sottolinea che il test è necessario per gli «operatori sanitari e assimilati a maggior rischio».

Il report regionale aggiornato al 27 marzo inquadra i focolai emersi negli ospedali: in base al documento, fino a una settimana fa erano oltre quattro mila gli infermieri e gli operatori infetti, più di 1.300 nella dirigenza medico-veterinaria. Il fatto di avere meno di 50 anni non ha protetto i lavoratori: si contano quasi tremila malati nella fascia 25-49 (chiaramente più rappresentata nei reparti), 2.500 oltre i 50 anni. Può stupire il dato sul sesso dei contagiati. Finora le statistiche ci dicono che le donne sono meno colpite, mentre tra infermieri e operatori malati il 76 per cento è femmina.

Bisogna tenere conto però che in questi settori la presenza di donne è alta. In circa il 28 per cento dei casi si tratta di persone con altre patologie, come malattie cardiovascolari o respiratorie. Ben pochi hanno avuto sintomi gravi di contagio. Il report indica anche le date di comparsa dei primi sintomi. C’è chi ha iniziato a star male prima del «paziente 1» di Codogno, ma il grosso dei contagi esplode nel mese scorso, con un picco il 10 marzo. Con l’arrivo dei primi malati negli ospedali, quindi, il virus ha iniziato a circolare. Cosa si è fatto per evitare il dilagare del Covid-19? Su questo punto il Pirellone e il governo non sono in sintonia. Il personale ha chiesto per settimane di essere sottoposto a test così da non diventare inconsapevole veicolo del contagio. Ma la Regione, dopo una fase iniziale, ha scelto di verificare la presenza del virus solo sui sintomatici, vista la rapida e grande diffusione dell’epidemia e la difficoltà nel tracciare tutti i contatti dei positivi. Come ulteriore passaggio, la giunta guidata da Attilio Fontana il 23 marzo ha deciso di attivare un monitoraggio degli operatori sanitari a inizio turno. Prova della febbre con termometro (o autocertificazione) prima di entrare in reparto: chi ha più di 37,5 gradi viene sottoposto a tampone.

L’assessore alla Sanità Giulio Gallera più volte ha ripetuto che i test a tappeto non sono praticabili (tra ospedali e residenze sanitarie assistenziali si contano circa 500 mila lavoratori) né risolutivi, perché andrebbero ripetuti con alta frequenza. Eppure la circolare di ieri del Ministero ribadisce il fatto che «l’esecuzione dei test va assicurata agli operatori sanitari e assimilati a maggior rischio».

Il documento riconosce anche che, vista la pandemia, spesso scarseggiano i tamponi o i reagenti per i laboratori. In tal caso istituisce una lista di priorità delle persone da analizzare. Medici, infermieri e Oss sono al terzo posto. Verificare che non abbiano il Covid-19 è importante per evitare il «rischio di trasmissione nosocomiale». Il test è prioritario anche per i lavoratori asintomatici delle Rsa.

Si suggerisce inoltre, a livello generale e non solo per gli operatori sanitari, l’istituzione di laboratori mobili per prelevare campioni ai pazienti direttamente dal finestrino dell’auto. Questo procedimento, già applicato in Emilia-Romagna, permetterebbe la riduzione del rischio contagio. La circolare parla poi dei test sierologici ma spiega che al momento non sono ancora sufficientemente affidabili e non possono sostituire i tamponi nasofaringei. Il Pd regionale, appoggiandosi al documento ministeriale, chiede più verifiche negli ospedali. «I dati del personale sanitario positivo al Covid-19 sono drammatici — dice Gian Antonio Girelli, capogruppo pd in commissione Sanità —. È fondamentale che tutti gli operatori vengano sottoposti a tampone, per loro tutela e per evitare che il contagio in corsia e nelle rsa possa diffondersi ulteriormente. Noi lo stiamo chiedendo in tutti i modi, ma la Regione non vuole ascoltare. Gli ospedali devono essere luogo di cura e oggi invece sono luogo di contagio. È ormai chiaro, poi, che da soli non possono bastare, serve un forte presidio territoriale dell’epidemia, come han chiesto a gran voce r molti sindaci lombardi».