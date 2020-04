Napoli: cinquanta “baroni” in corsia

In tutto, riferisce il Corriere del Mezzogiorno, sono cinquanta i titolari di cattedra che hanno risposto alla insolita chiamata.



Noti al grande pubblico come “baroni”, plenipotenziari della sanità in grado di decidere carriere e prebende, e spesso coinvolti, purtroppo a ragione, in storie di intramontabile familismo, cinquanta di essi (il dieci per cento del totale) ha risposto all’appello.



Cinquanta baroni, ora ex, in corsia. Tra i miracoli che una disgrazia produce, questo è senz’altro speciale.



Da Napoli è tutto, a voi Italia.