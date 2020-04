Benevento: gli studenti del “Rummo” promuovono l’iniziativa di beneficenza “Libera il mondo, scegli la vita!”

A sostegno della ricerca oncologica

Gli studenti del Liceo Scientifico “Gaetano Rummo” informano che da oggi, 6 aprile 2020, sta circolando in rete uno spot pubblicitario realizzato dagli stessi al fine di promuovere l’iniziativa di beneficenza: “Libera il mondo, scegli la vita!”.

In collaborazione con la “Fondazione IEO-CCM Istituto Europeo di Oncologia Centro Cardiologico Monzino”, il progetto consiste in una raccolta fondi tramite l’acquisto di borracce “plastic free”, il cui ricavato verrà interamente donato per sostenere la ricerca oncologica.

In un momento così difficile in cui l’Italia, come il mondo intero, è chiamata ad affrontare al proprio meglio, è importante sottolineare la vicinanza degli studenti a temi che vanno oltre l’istruzione.

L’ambiente, il clima, la salute, la ricerca: questi solo alcuni dei propositi, già affrontati nel corso della lunga storia del Liceo “G. Rummo”, che sottolineano la maturità con cui gli studenti approcciano grandi questioni. Da anni, infatti, il Liceo è impegnato in frequenti donazioni ai vari istituti di ricerca, nell’occasione di eventi come l’annuale “Memorial Severino” oppure di circostanze come la vendita delle uova pasquali promossa dall’AIL.

Un progetto che parte dagli studenti, con un occhio alla realtà beneventana, e che si propone di diventare fiera tradizione dell’Istituto.