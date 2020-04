(Tommaso Merlo) – È scandaloso che i media italiani abbiano diffuso il discorso della regina d’Inghilterra. La stampa italiana non manda in diretta nemmeno i discorsi dei nostri leader europei e li manda di una monarca di un paese che ha tradito il sogno continentale. La regina e tutta la sua famiglia non rappresentano nulla se non un vago ricordo di un triste passato. Quando delle famiglie prendevano il controllo di pezzi di territorio con le armi e poi pretendevano il pizzo da chiunque. Di quello che pensa e dice quella vecchia e opulenta signora non dovrebbe fregare nulla a nessuno al di fuori del suo castello di Windsor. Perfino nel fu Regno Unito la famiglia reale è schifata. Molti inglesi sono imbestialiti perché nonostante non contino ormai politicamente più una mazza, la famiglia reale si è intascata per decenni vagonate di soldi pubblici per mantenere il suo costosissimo carnevale aristocratico. Perché ormai di questo si tratta. Di qualche sfilata di carnevale all’anno con tanto di carrozze e cavalli e di qualche cerimonia in maschera nei loro sontuosi palazzi. Negli anni i Windsor sono stati costretti a tagliare costi e sprechi ma per le tasche gli girano ancora milioni di sterline. I sudditi di sua maestà che occorrono a sventolare orgogliosamente le bandierine del Regno sono sempre meno, la maggioranza dei britannici bestemmiano quando vedono i Windsor in televisione e cambiano canale. Eppure la stampa italiota non ha mai smesso di propinarci la saga della famiglia reale inglese. Offese all’intelligenza dei cittadini. Negli ultimi mesi l’hanno menata con Meghan e Harry che pare siano scappati a gambe levate per godersi una vita sana e sensata. Roba che può starci in qualche rivista di gossip tipo quelle che si sfogliano dal parrucchiere oppure che leggiucchiano le casalinghe depresse sul divano. Ma non certo sui mezzi di stampa nazionali. Uno scandalo che prosegue anche dopo la Brexit e che fa venire il sospetto faccia parte di una manipolazione di massa più complessa. Diffondendo le flatulenze della regina d’Inghilterra e dei suoi famigliari, la stampa contribuisce ad educare la massa al rispetto delle autorità costituite qualunque esse siano, anche se fuori dalla storia. Abitua i cittadini a pensare che vi siano persone che contano di più e altre di meno e magari solo perché più ricche o perché nate in una famiglia piuttosto che un’alta. Allena i cittadini all’inchino sociale e a considerare normale che vi sia la prima classe e la seconda e perfino la terza. Inculca nei cittadini l’idea che la diseguaglianza e l’ingiustizia siano inevitabili dettagli e sia inutile farsi venire strane idee in testa. Un progetto conservatore e di manipolazione di massa di cui la stampa italiota è complice da sempre. Ignara o meno. Solo così si spiega come mai da decenni giornali e televisioni inquinino il nostro dibattito pubblico con il gossip reale inglese. Solo così si spiega come nel bel mezzo di una tragedia immane che conta centinaia di morti al giorno, la stampa italiota abbia diffuso addirittura in diretta l’inutile e patetico discorso di una vecchia signora di un paese che ha addirittura tradito il sogno europeo. Fuck off.

Share this: E-mail

Stampa

Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Tumblr

WhatsApp

Pinterest

Telegram

Pocket

Skype

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati