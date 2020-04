beneventoresiste: una campagna di comunicazione promossa dalla rivista semestrale “Reportages Storia & Società”

#beneventoresiste è una campagna di comunicazione prodotta dalla rivista semestrale di divulgazione culturale, costume e attualità “Reportages Storia & Società” (che esce in formato cartaceo ed e.book), attiva dal 2003 e distribuita online dalla piattaforma di self-publishing Youcanprint. Un omaggio alla città di Benevento ai tempi del Coronavirus.

Il video dura 1.20 e passa in rassegna la bellezza di una Benevento silente e assorta, che aspetta solo di ritornare alla vita dopo questo periodo, non sappiamo quanto lungo, di reclusione forzata nelle proprie case per via della pandemia di Coronavirus che ha imposto delle misure di contenimento piuttosto drastiche praticamente in tutto il mondo, onde ridurre o evitare il propagarsi del contagio.

La regia, produzione e post-produzione sono del direttore responsabile della rivista, Lucia Gangale, che ricorda quanto Benevento, nel corso della sua storia, sia stata funestata da tragedie ed eventi luttuosi, ma si sia sempre rialzata più bella e più fiera di prima. Adesso abbiamo davanti una nuova sfida a cui il mondo non era preparato, ma torneremo ad essere liberi ed a farci inondare di quella luce che generosamente risplende sui cieli sanniti. Un rinnovamento di vita al quale perverremo con la forza, la fede e l’orgoglio che fa di noi dei Sanniti. Il video invita a stare a casa ed a riscoprire il piacere della lettura, anche perché la rivista può essere ordinata comodamente online. Per visionarlo l’indirizzo è: https://www.youtube.com/watch?v=23-o5FHXXXo&feature=youtu.be