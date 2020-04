Come se non fosse già abbastanza questo governo d’imbecilli che annuncia di aver stanziato fondi quando ne servirebbero almeno il doppio, indipendentemente dalla cifra raggiunta; il doppio, da distribuire a tutti tramite la compilazione di un foglio, tipo in Svizzera, o con un semplice click nella propria banca, senza bisogno della bacchetta magica o del piede di porco. Servono i miracoli, e chi potrebbe moltiplicare i miliardi meglio di coloro che hanno fatto sparire i 49 milioni? Via le tasse per tutti, semestre bianco, anno bianco, ma sì, persino lustro bianco, altrimenti l’economia non parte manco a spinta.



Ma quelli parlano di prestiti, con lo stato garante, e nemmeno dilazionati in ottant’anni. Sciacalli. Non riuscirebbero a trovare una soluzione nemmeno inciampandoci, altroché.



L’Europa intanto si diverte, aprendo e chiudendo alle richieste a giorni alterni, e senza pagare nemmeno i diritti d’autore a colui che per primo ha inventato tale balletto. Brutti copioni. Ormai però dovrebbero averlo capito tutti che la soluzione non è il Mes ma la Messa, tranne il tizio vestito di bianco che vuole invadere gli spazi del capitano per togliergli visibilità, perché lo teme, perché sa in fondo che lui è il favorito dai santi e dalle divinità, invidiato e temuto come solo i grandi della storia possono essere.



Egli offrendosi liberamente prese il pane, il prosciutto, la lasagna, la polenta, l’abbacchio, la porchetta e rese grazie, le azzannò davanti ai suoi discepoli e disse: “Guardate e godetene tutti, questo è il mio pasto, consumato in sacrificio per voi.” Allo stesso modo prese un mojito e rese grazie, lo tracannò davanti i suoi discepoli e disse: “Questo è il calice del mio sudore, bevuto alla goccia per voi in remissione dei peccati. E adesso vai con l’inno. Su le maniiiiiii!”



Forse questo virus è davvero la punizione divina per non avergli concesso i pieni poteri, come disse il profeta…