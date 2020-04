(Tommaso Merlo) – Se governasse Salvini l’Italia si sarebbe aperta e chiusa come una fisarmonica per giorni e giorni. Se governasse Salvini avrebbe strappato i pieni poteri come il suo Orban e la Repubblica italiana danzerebbe ai ritmi dei sui tweet. Se governasse Salvini avrebbe condonato tutto e tutti per ogni tipo di abuso e per l’eternità. Se governasse Salvini il governo avrebbe stanziato trilioni di euro e dai campanili pioverebbero banconote ma anche buoni di guerra per ogni esigenza e panettoni con le uvette. Se governasse Salvini nessuno avrebbe pagato più le tasse per mesi e forse per anni. Una legislatura “bianca” per lui e nera per quelli che venivano dopo. Se governasse Salvini sarebbe il buon Dio a guidare il governo nella sua battaglia contro il virus perché la scienza da sola non basta. E il buon Dio avrebbe suggerito direttamente a Salvini come condurre il suo popolo verso la Salvezza. Di notte, nel suo tinello. Se governasse Salvini le mascherine e i ventilatori non sarebbero affatto un problema, anzi, ne avanzerebbero a tonnellate. Perché di Salvini si può dire tutto il male possibile tranne che non sia un lavoratore infaticabile e politico molto concreto ed efficace. Se governasse Salvini sarebbe apparsa la Madonna di Medjugorje direttamente a Pontida. Con un velo verde sulla testa avrebbe suggerito anche lei Draghi come premier perché cambiare governo nel bel mezzo di una guerra pandemica è una mossa assolutamente sacrosanta. Se governasse Salvini a Pasqua le chiese sarebbero piene zeppe di fedeli e il coronavirus si godrebbe alla grande le sante festività. Con tanto di Pasquetta fuoriporta e barbecue nella pineta. Se governasse Salvini l’Europa non avrebbe allentato i vincoli di bilancio, li avrebbe stretti. Quanto ai coronabond o quant’altro ci avrebbe mostrato un continentale dito medio. I paesi nordici non si sarebbero fatti scappare la storica occasione di colpire quel sovranista italico che ha pure la pecca di essere terrone. Droplet politici. Perché se governasse Salvini avrebbe colto l’occasione per sfanculare Bruxelles, coronare il suo sogno patriota e già staremmo minacciosamente scrutando l’Abissinia. Se governasse Salvini i cittadini si sarebbero affacciati dai balconi per bestemmiare e far gestacci contro le opposizioni disfattiste e per applaudire le lodi del loro affidabile e lungimirante premier fisarmonicista. Che sempre sia lodato.

