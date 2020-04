Castelfranco Emilia (MO): “Aiuti a chi è in difficoltà economica”

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, diversi Cittadini stanno attraversando un periodo di difficoltà economica tale da non permettere loro neppure di acquistare i beni di prima necessità

La comunità Castelfranchese si è sempre dimostrata coesa e solidale soprattutto verso chi si trova in stato di bisogno e certamente non mancherebbe dal fornire aiuto e sostegno ai meno fortunati.

L’Amministrazione Comunale ha dimostrato attraverso altre iniziative di essere attenta e vicina alla comunità, ragion per cui si ritiene dovrebbe, in via autonoma, promuovere e coordinare una raccolta di fondi da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità per le persone in difficoltà economica e, quindi, sovrintendere, con l’ausilio di volontari singoli o in forma associata, alla loro distribuzione ai Cittadini già “noti” ai competenti Servizi Sociali o che comunque ne facciano richiesta.

Peraltro, L’art. 2, 3° comma, dell’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile n. 858 del 29/03/2020 concede ai Comuni la facoltà di aprire appositi conti corrente bancari o postali su cui far confluire le dette donazioni ed al contempo, a chi dona, sono riconosciute agevolazioni fiscali.

Sempre l’Amministrazione Comunale potrebbe individuare uno o più punti di raccolta dei beni di prima necessità che i Cittadini volessero donare a chi versa in difficoltà economica ovvero, per evitare che le persone escano di casa, potrebbe coordinare un servizio di ritiro a domicilio delle donazioni.

A tal fine, abbiamo presentato l’ennesima Mozione che riteniamo possa e debba trovare unanime consenso attese le finalità che si prefigge e, come già comunicato in sede di Conferenza Capigruppo, siamo disponibili a fornire il nostro personale contributo quali “volontari”.

Castelfranco Emilia (MO), 08/04/2020

Cristina Girotti Zirotti – Capogruppo Lega Salvini Premier

Modesto Amicucci – Capogruppo Liberi di Scegliere

Enrico Fantuzzi – Consigliere Lega Salvini Premier